На Луганщині ЗСУ звільнили Стельмахівку та ще 6 населених пунктів

Стельмахівка Сватівського району Луганської області звільнена від російських окупантів.
В Луганської області село Стельмахівка Сватівського району звільнено бійцями Збройних сил України від російських окупантів.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram. Він також опублікував фото українських воїнів на тлі будівлі сільської ради Стельмахівки.
"Село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнено від російських окупантів", - пише Гайдай.
Додамо, що Генеральний штаб України поки не підтверджував інформацію про звільнення Стельмахівки.
Гайдай також уточнив назви семи населених пунктів на Луганщині, звільнених ЗСУ:
- село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Греківка Красноріченської селищної ради Сватівського району;
- село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.
Просування ЗСУ на Донбасі
Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.
В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.
Керівник Луганської ОВВА Сергій Гайдай 4 жовтня сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте українські військові відбиваються.
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