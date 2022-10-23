"70% мобіків з полка відмовилися воювати": на Луганщині новоприбулі окупанти втекли з передової

На Луганщині новоприбулі окупанти втекли з передової/ ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ, Офіс президента України

На тимчасово окупованій Луганщині новоприбулі мобілізовані окупанти масово відмовляються воювати. Так, частина російських "мобіків" навіть розбіглася, щоб не йти на передову.

Тих, хто не встиг далеко втекти, затримали у Кремінній. Зараз їх утримують на одному з підприємств окупованого міста. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Лише в одному з полків після прибуття на передову відмовилися воювати близько 70% мобілізованих.

Російське військове командування намагається "перевиховати" тих мобілізованих окупантів, які не встигли втекти і яких зараз утримують у Кремінній. На них тиснуть, щоб вони все-таки пішли на фронт.

"На одному з підприємств у Кремінній під вартою утримують "мобіків", які відмовились воювати. Лише в одному 488-му мотострілковому полку близько 70% мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати. Дехто втік, решту утримують під охороною та намагаються під психологічним тиском повернути у стрій та відправити їх в атаку", – розповів Гайдай.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, у Херсонській області за три дні загинула майже вся рота мобілізованих окупантів – зі 100 осіб вижили тільки восьмеро. Щоб посилити правобережжя в області, російське військове командування перекинуло на одну з дільниць роту зі 100 мобілізованих. Їх кинули на фронт лише через два дні після того, як мобілізували.

Раніше повідомлялося, що в Бєлгородській області на військовому полігоні розстріляли десятки мобілізованих РФ перед відправкою на війну в Україну. Жертв розстрілу на полігоні РФ може бути більше трьох десятків. Як відомо, конфлікт виник під час навчань на релігійному ґрунті.

Після цього окупанти, які були на тому полігоні, масово відмовилися їхати на війну в Україну. Мобілізовані з Брянської області категорично відмовляються виконувати злочинні накази командування РФ.

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