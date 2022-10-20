Армія України за 6 тижнів може звільнити Херсон і просунутися на Луганщині – розвідка США

ЗСУ можуть скористатися слабкістю військ Росії і звільнити захоплений Херсон - розвідка США / Telegram Єрмак, Суспільне

Сили оборони України можуть скористатися слабкістю військ Росії і погодними умовами та протягом 6 тижнів звільнити окупований Херсон і просунутися в Луганській області. Далі сторони зіткнуться з настанням зими, у них з'явиться час на перегрупування. Агресор ще не зазнав поразки - він може відновити свої сили за рахунок мобілізації і здатний до проведення артилерійських операцій.

Як повідомляє New York Times, американські розвідники вважають, що українські війська можуть скористатися слабкістю російської армії і факторами погоди для звільнення Херсона і суттєвого просування на Луганщині.

Згідно з їхніми оцінками, у ЗСУ є можливість для розвитку успіху протягом наступних 6 тижнів в випадку оптимальної ситуації з наступом на півдні і сході країни. Після цього настане зима і похолодання – в цей період армії отримають час на перегрупування.

У розвідці припускають, що повторення такого наступу, яке було у Харківській області, малоймовірно, але ЗСУ можуть прорвати оборону російських підрозділів і, можливо, звільнити Херсон.

Втім, на думку фахівців, Росія ще не програла війну. Окупанти зазнали втрат, в результаті яких багато європейських армій вже могли бути знищені. Однак росіяни можуть поповнити свої резерви за рахунок мобілізації і здатні на проведення масштабних артилерійських операцій.

Підкреслюється, що наразі ініціатива в руках ЗСУ. Командування українських військ вирішує, як далі ефективно вести бойові дії.

Наступ армії України на Херсонщині

Новий командувач військами Росії в Україні, генерал Сергій Суровікін 18 жовтня виступив з доповіддю щодо війни. Він заявив про те, що ситуація характеризується як "напружена". Як сказав Суровікін, подальші дії російських окупантів "залежатимуть від ситуації, що складається".

При цьому він відкрито натякнув, що окупаційні війська РФ розглядають можливість "здачі Херсона".

"(Обстановка, - ред)... вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень", - зазначив Суровікін.

"Призначений" РФ гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо сказав, що через наступ ЗСУ окупаційні адміністрації вирішили "переїхати" з правого на лівий берег Дніпра. Вже звідти колаборанти, мовляв, керуватимуть захопленим регіоном.

Радник Офісу президента Олексій Арестович не виключив перекидання Росією військ з Херсонської області в напрямку Києва або Донбасу. За його словами, в такому випадку вдасться звільнити Херсон, однак будуть проблеми на інших фронтах.

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