Прорив ЗСУ на Луганщині: звільнено від окупантів сім населених пунктів

ЗСУ просуваються вперед на Луганщині / Колаж Міноборони України, Суспільне

В Луганської області бійці Збройних сил України вже звільнили від російських окупантів сім населених пунктів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на сторінці в Telegram.

"На сьогоднішній день вже сім населених пунктів Луганської області під контролем Збройних сил України", - підкреслив він.

Разом з тим Гайдай уточнив, що поки назви звільнених населених пунктів не називаються.

Просування ЗСУ на Донбасі

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВВА Сергій Гайдай 4 жовтня сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте українські військові відбиваються.

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