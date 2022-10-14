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Бунт на Луганщині: десятки окупантів кинули зброю і втекли з поля бою

14 жовтня 2022, 17:52

Передові позиції залишили 27 військовослужбовців РФ, які склали зброю і відмовилися виконувати накази.

Російські військові, знищена російська техніка
Окупанти залишають свої позиції біля Кремінної/ Reuters, Генштаб ЗСУ

В Луганської області російські окупанти відмовляються виконувати накази свого командування і поспішно відступають з передових позицій.

Біля Кремінної 27 російських військових втекли зі своїх позицій, відмовившись виконувати накази свого командування, розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"27 росіян покинули свої позиції поблизу Кремінної", - йдеться в його повідомленні.

Глава Луганської ОВА уточнив, що передові підрозділи 488-го мотострілецького полку (в/ч 12721, ППД - м.Клинці, Брянської області) 144-ї мотострілецької дивізії РФ намагаються тримати лінію окупації в Кремінній районі.

Він додав, що 11-12 жовтня передові позиції залишили 27 військовослужбовців, які склали зброю і відмовилися виконувати накази свого командування.

"Правда, після співбесід з елементами пресингу 22 з них заарештували і кинули під варту, а 5 - повернулися на позиції, тому що командуванню вдалося їх залякати", - резюмував Гайдай.

Нагадаємо, в розвідці Великобританії заявили, що армія України продовжує свій наступ в Харківській області та в районі Донбасу.

Глава Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан зазначив, що після звільнення ЗСУ Ізюма Україна фактично отримує вогневий контроль над північчю Донецької та Луганської областей. Таким чином, Київ створює більш вигідні умови для нової битви за Донбас.

Раньше сили оборони України звільнили два села на Донеччині.

Читайте ще:

війна в Україні новини Луганська Сергій Гайдай
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