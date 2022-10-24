У Генштабі розповіли, які населені пункти ЗСУ звільнили на Донбасі / Колаж Фото УНІАН

Українська армія витіснила велику групу російських окупантів з Кармазинівки, М'ясожарівки та Невського (Луганська область) та Новосадового (Донецька область. Про це повідомляють співробітники Генштабу ЗСУ у вечірньому зведенні за 24 жовтня в Facebook.

Крім того, бійці ЗСУ за минулу добу відбили масу ворожих атак в районах спірного, Соледара, Бахмута, Андріївки, Мар'їнки та Первомайського. Але російські окупанти продовжують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують готувати частини мобілізованих. Але - у росіян з такою підготовкою великі труднощі через брак інструкторів (які вже вбиті в боях), а також через величезну кількість мобілізованих.

Для заповнення втрат росіяни продовжують вербувати ув'язнених у колоніях, кажуть у Генштабі, як у Росії, так і на тимчасово захоплених українських територіях. У колонії № 90 в Херсоні після "бесід" з кураторами з ФСБ окупанти звільнили більшу частину засуджених.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупаційна армія РФ не справляється в Україні, тому на війну вербують російських ув'язнених, заявив творець ПВК Вагнера Євген Пригожин ("кухар Путіна").

Як розповідають полонені окупанти, на війну ув'язнених агітує особисто Пригожин. Він приїжджає в колонії і виступає перед ув'язненими.

Пізніше американські чиновники в інтерв'ю виданню The New York Times говорили, що в українських військових є вікно можливостей протягом 1,5 місяця, щоб звільнити Херсон. Також за цей час ЗСУ можуть звільнити частину Донбасу.

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