УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Генштабі розповіли, які населені пункти ЗСУ звільнили на Донбасі

24 жовтня 2022, 19:22

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 24 Жовтня перерахував села, які українські військові зуміли звільнити в жорстоких боях з окупантами на Донбасі

ВСУ, вибух
У Генштабі розповіли, які населені пункти ЗСУ звільнили на Донбасі / Колаж Фото УНІАН

Українська армія витіснила велику групу російських окупантів з Кармазинівки, М'ясожарівки та Невського (Луганська область) та Новосадового (Донецька область. Про це повідомляють співробітники Генштабу ЗСУ у вечірньому зведенні за 24 жовтня в Facebook.

Крім того, бійці ЗСУ за минулу добу відбили масу ворожих атак в районах спірного, Соледара, Бахмута, Андріївки, Мар'їнки та Первомайського. Але російські окупанти продовжують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують готувати частини мобілізованих. Але - у росіян з такою підготовкою великі труднощі через брак інструкторів (які вже вбиті в боях), а також через величезну кількість мобілізованих.

Для заповнення втрат росіяни продовжують вербувати ув'язнених у колоніях, кажуть у Генштабі, як у Росії, так і на тимчасово захоплених українських територіях. У колонії № 90 в Херсоні після "бесід" з кураторами з ФСБ окупанти звільнили більшу частину засуджених.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупаційна армія РФ не справляється в Україні, тому на війну вербують російських ув'язнених, заявив творець ПВК Вагнера Євген Пригожин ("кухар Путіна").

Як розповідають полонені окупанти, на війну ув'язнених агітує особисто Пригожин. Він приїжджає в колонії і виступає перед ув'язненими.

Пізніше американські чиновники в інтерв'ю виданню The New York Times говорили, що в українських військових є вікно можливостей протягом 1,5 місяця, щоб звільнити Херсон. Також за цей час ЗСУ можуть звільнити частину Донбасу.

Інші новини:

війна на Донбасі Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:57

Зірка Білявки в законі показала рідкісне фото сина-двійника

20:56

"Гетьман пробиває дно": у Мережі розлютилися на привітання Порошенка Сі Дзіньпіна з переобранням

20:34

На Україну чекає найгірша зима в історії: у Нафтогазі прогнозують перебої зі світлом та опаленнямВідео

20:17

У Зеленського жорстко проїхалися по Росії і назвали єдиний спосіб покінчити з шантажемВідео

20:10

Прикмети на 26 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб не привернути неприємностіВідео

Реклама
20:07

"Просто абсурд": Столтенберг розніс заяви РФ про підготовку Україною "брудної бомби"Відео

19:55

Увірветься потепління: синоптики назвали дату останнього теплого дня в Україні

19:54

"Ох, мадам Саркозі!": Карла Бруні в крихітних трусиках похвалилася фігурою на пляжі

19:44

ЗСУ контрнаступають на Херсонщині, війська РФ готуються до втечі - перехоплення ГУРВідео

19:38

Марк Фейгін. Вісім місяців війниВідеоблоги

19:26

Їм обертаються вслід: 4 знаки зодіаку, які завжди на стилі

19:22

У Генштабі розповіли, які населені пункти ЗСУ звільнили на ДонбасіВідео

19:00

Зеленський звернувся до Ізраїлю: закликав зробити вибір між Києвом і Москвою та надати Україні ППОВідео

18:44

"Запаси скорочуються": Зеленський розповів, скільки ракет Росія випустила по УкраїніВідео

18:29

Не пощастило, не зрослося: 5 жіночих імен, які приносять нещастя

18:10

Конкурент Волочкової: путініст Пєвцов розтягнувся в кострубатому шпагаті

18:03

Аджика, від якої слинки потечуть: найпростіший рецепт неймовірної закускиВідео

17:56

Під загрозою Київ, Львів і Польща: окупанти показали карту радіуса ураження "брудної бомби"Відео

17:52

Військам Путіна загрожує неминуча поразка у Херсоні - колишній головком армії БританіїВідео

17:51

"Понаїхали, б...": співачка Наргіз обматюкала КіркороваВідео

Реклама
17:42

Застарілий жир вмить зникне: як просто і легко очистити деко від нагару

17:19

Дім - повна чаша: 3 знаки зодіаку можуть розбагатіти вже в листопаді

17:15

"Краще не загострювати": в Італії скасували концерт ТНМК через неофашистів

17:06

ЗСУ після Херсона підуть на Крим, а Путін оголосить воєнний стан по всій РФ – ФейгінВідео

16:44

Складно триматися: Кароль поділилася секретом молодості і стрункості

16:44

Як шукати роботу за кордоном під час війни: 5 корисних порад

16:37

Прикмети на 25 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб гроші залучитиВідео

16:32

ЗСУ ліквідували командира окупантів - підполковника "елітних" військ РФВідео

16:28

Український нацвідбір на Євробачення-2023: організатори оголосили дату і місцеВідео

16:15

Новим прем'єр-міністром Великобританії стане Ріші Сунак: що про нього відомоВідео

16:10

Чому Борис Джонсон вирішив зійти з дистанціїПогляд

16:08

"У Кремля до нього багато питань": в ГУР розповіли, де знаходиться кум Путіна МедведчукВідео

15:58

Іран перекидає у РФ ударні дрони Arash-2 і балістичні ракети – розвідкаВідео

15:47

Молода пасія колишнього чоловіка Ані Лорак знялася в розпусних нарядах в ліжку з подругою

15:42

"Ми переможемо. І в холоді, і в голоді": легендарна Ада Роговцева потужно звернулася до українцівВідео

15:34

Контрнаступ на Харківщині: у ЗСУ розповіли про просування впередВідео

15:26

У Путіна влаштували істерику через Україну: скаржаться, що світ не вірить у фейк про "брудну бомбу"Відео

15:14

Смачніше Олів'є в 10 разів: бомбічний салат на Новий рік 2023 - легкий рецептВідео

14:51

У ГУР назвали ймовірне ім'я нового президента РФ і розповіли, чи живий ПутінВідео

14:48

Зірка Сватів та Папіка вагітна - акторка показала кругленький животик

Реклама
14:46

"Щодня вас кидають на забій": у Генштабі ЗСУ потужно закликали ворогів здаватися в полонВідео

14:45

ЗСУ у Херсонській області звільнили від військ РФ понад 90 населених пунктів - ОК ПівденьВідео

14:43

Росія може застосувати "брудну бомбу" з метою провокації - МЗС Латвії

14:11

"Я не обираю батьківщину, а обираю сім'ю": українська актриса встала на бік ворога

14:02

"Просто понесло": пропагандист Красовський вибачився за заклики вбивати українських дітей

14:01

Захист від ракет і дронів РФ: ФРН передасть Україні нові системи ППО Iris-Т - ШольцВідео

13:55

Холдинг Techiia завів в Україну російського букмекера 1xBet - розслідування

13:54

"Та ми тебе взагалі не любили": Лоліта прокоментувала цькування Пугачової в РФ

13:43

Свята в листопаді 2022: важливі дати останнього місяця осені

13:40

"Був сином генерала": ЗСУ знищили капітана спецзагону РФВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти