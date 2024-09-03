Наступ на Покровськ зупинився: полковник ЗСУ назвав нові цілі Росії

Росіяни зосередились на розширенні флангів на Покровському напрямку для збільшення ширини фронту і покращення забезпечення підрозділів, вважає експерт.

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Російський наступ на Покровськ зупинився / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Російські окупанти концентрують сили та резерви для подальшого просування в напрямку Покровська. Однак, станом на зараз Сили оборони України змогли зупинити наступу ворога на Покровськ. Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан

За його словами, російські окупанти мають кілька цілей у наступальній операції в Донецькій області, адже взяття Покровська є складним завданням, а обійти його ще важче через велику територію. Він вважає, що найближчим часом росіяни не спробують прорватися до цього міста.

Світан наголошує, що наразі Росія стикається з іншими проблемами: окупанти просунулися на глибину приблизно 50 кілометрів від Донецька, але Збройні Сили України зупинили їх за менш ніж 10 кілометрів до Покровська. Зараз ширина фронту для ворога є досить небезпечною.

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"Якщо ви не укріплюєте фланги, то це лише справа часу, коли по них відпрацюють. Потрапити під перехресний вогонь дуже легко. Ситуація ускладниться, коли почнуться осінні дощі", – зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Експерт вказує на те, що наступ РФ може зупинитись без можливості підтягнути техніку та боєприпаси та постійні удари з флангів. Тому росіяни не намагаються просуватися на Покровськ, а зосередилися на розширенні лівого флангу, чинячи тиск на Карлівку та Курахове, крім того, бойові дії тривають у районі Вугледара.

"Є ризики не для північного, а для південного угруповання України: Курахове, Вугледар. Саме для цих двох гарнізонів росіяни зараз створюють серйозні проблеми", – наголосив Світан.

Він резюмує, що ймовірно, Сили оборони України боротимуться за ці міста, але потім ситуація може стабілізуватися через погодні умови – сніг і дощі, що ускладнять рух техніки. Отже, в найближчі один-два тижні стане зрозуміло, як розвиватиметься ситуація.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, останніми тижнями окупанти інтенсивно просуваються на Покровському напрямку. Хоча російські джерела підозрюють, що ЗСУ мають певний план, самі українські військові наразі зосереджені на стримуванні ворога на цьому фасі фронту. Військовий експерт Іван Ступак зазначив, що передбачати, скільки місто зможе протриматися, поки рано, але бої за Покровськ можуть розпочатися вже найближчим часом.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни від 2 вересня, Сили оборони України відновили втрачені раніше позиції на південний схід від Покровська, зокрема в південно-західній частині Новогродівки. Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти на Покровському напрямку зараз зосереджують удари біля Новогродівки.

Росіяни мають значну перевагу в живій силі на цьому напрямку. Якщо їм вдасться захопити Покровськ, вони можуть продовжити наступ на Слов'янськ та Краматорськ, повідомив начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич в інтерв'ю The Times.

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