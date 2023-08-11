ЗСУ - про ситуацію під Куп'янськом: обстановка важка, але армія тримає контроль

Армія України знає, що хочуть робити російські окупанти на Куп'янському напрямку, і розуміє їхні слабкі місця, сказав представник ЗСУ Сергій Череватий.

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Ворог зібрав мошне угруповання, ситуація важка, але контрольована - Череватий / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 36 ОБМП

Ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною, проте контрольованою. ЗСУ розуміють задуми окупантів Росії та знають їхні слабкі місця. За минулі 24 години ворог намагався 5 разів атакувати українські позиції. Також окупанти завдали 502 удари. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що обстановка на Куп'янському напрямку складна, але контрольована.

"Ситуація, звичайно, важка - враховуючи потужність угруповання ворога, але контрольована. Адже ми знаємо, що вони хочуть робити, знаємо сили і склад їхнього угруповання. Знаємо, найголовніше, їхні слабкі місця", - зазначив Череватий. відео дня

За його словами, російські війська 502 рази обстріляли українські позиції всіма видами артилерії – від мінометів до РСЗВ. Окупанти активно застосовують і авіацію: за добу вони завдали 15 авіаударів.

Сили оборони України ліквідували 21 окупанта і поранили 91. Двох взяли в полон. Знищено, в тому числі, 2 танки і 3 гармати.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що окупанти РФ потужно штурмують оборону ЗСУ та хочуть прорватися до Куп'янська. За його словами, на Куп'янському напрямку йдуть інтенсивні бої.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду розповів про те, що Росія проводить маневри в районі Куп'янська, Лиману, Сватового та Кремінної, щоб відвернути сили українських військ від Бахмутського напрямку. На думку експерта, 100-тисячне угруповання окупантів, яке там знаходиться, на межі своїх можливостей.

Представник ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що армія РФ посилила штурми біля Куп'янська. Він сказав, що окупанти чинять тиск, проте добитися суттєвих проривів їм не вдалося.

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