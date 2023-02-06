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Війська РФ посилилися на Куп'янському напрямку та Донбасі: Машовець пояснив дії ворога

6 лютого 2023, 09:05
На Лиманському напрямку окупанти РФ зосередили 8,5-8,7 тисяч військових, а на Луганщині формуються тилові райони управління, розповів Костянтин Машовець.
Війська РФ, Машовець
Окупанти збирають додаткові сили в районі Кремінної Луганської області - експерт / Колаж Міноборони РФ, скріншот YouTube

Командування окупаційних сил Росії продовжує посилення бойового складу своїх угруповань Захід і Центр. Фіксуються значні зміни угруповання військ ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках. Додаткові сили росіяни збираються в районі Кремінної Луганської області. Про це розповів військовий оглядач, координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що ворожі війська посилюються на Куп'янському і Лиманському напрямках і завершують там маневри з розгортання своїх підрозділів.

"Командування військ противника продовжує процес посилення бойового складу своїх угруповань Захід і Центр. Зокрема, відзначаються суттєві зміни ГВ противника на Куп'янському та Лиманському напрямках. Закінчується розгортання підрозділів 2-ї МСД (мотострілецької дивізії) 1-ї гв. ТА (гвардійської танкової армії) на Куп'янському напрямку (район Нова Тарасівка). Противник також зосереджує на цьому напрямку додатково не менше 2 тб (танкових бригад) і 2 мсб зі складу 26 тп (танкового полку) 47 тд (танкової дивізії) 1 гв. ТА", - зазначив експерт.

Також аналітик додав, що додаткові сили російських загарбників збираються і в районі Кремінної в Луганській області. На Лиманському напрямку окупанти розгорнули угруповання чисельністю 8,5-8,7 тисяч осіб. Крім того, на Луганщині йде формування тилових районів управління.

"З метою проведення якісного перегрупування військ, ротації л\з (особового складу), його відпочинку, поповнення і зосередження резервів, командування військ противника проводить заходи з облаштування та розгортання так званих базових (тилових) районів рівня армія — дивізія — бригада\полк поза ефективної дальності дії далекобійних засобів ураження ЗСУ. Мінімальна відстань від ЛБС (лінії бойового зіткнення) – 90 км. На сьогодні противник обладнав вже 12 таких районів", - додав Костянтин Машовець.

Загроза наступу Росії на Донбасі

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк раніше заявив, що російські окупанти стягують свої сили і засоби на східний фронт і готуються до наступу.

Директор країни-агресора РФ Володимир Путін поставив своїм окупантам завдання захопити всі райони Донбасу до березня.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Росія може почати будь-які наступи до 24 лютого. Однак ЗСУ готові відбивати атаки. За його словами, в напрямку Харкова ворог поки що не створив ударних угруповань, але їхньої появи виключати не можна.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що ситуація на Луганщині залишається напруженою, але контрольованою. Російські окупанти готуються до наступу. Росіяни намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ.

Дивіться відео Главред - Кочетков зробив прогноз про терміни нового наступу Росії

Війна Росії проти України:

Костянтин Машовець новини Донбасу війна Росії та України
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