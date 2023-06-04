Ворог атакує біля Лиману та Куп'янська, щоб вийти на кордони Донбасу - ЗСУ

Окупаційні війська агресора Росії на Лимансько-Куп'янському напрямку зазнають великих втрат, сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

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Окупанти безуспішно намагаються наступати на Лимансько-Куп'янському напрямку - Череватий / Колаж: Главред, фото: 93 ОМБр, Міноборони РФ

Війська країни-окупанта Росії активізували свої дії біля Лиману та Куп'янська та посилили артилерійські обстріли. Вони ставлять перед собою завдання перехоплення ініціативи на даному напрямку, щоб розвинути свій наступ і наприкінцевому підсумку вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українські війська жорстко контролюють напрямок, а ворог несе великі втрати. Про це заявив представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що війська РФ здійснюють спроби наступів у напрямку Лимана та Куп'янська та посилили на цьому напрямку артилерійські обстріли.

"Безумовно, вони хочуть перехопити ініціативу, вони ведуть Атакуючі наступальні дії з метою розвинути успіхи, продовжити рух щодо окупації нашої Донецької та Луганської областей", - сказав Череватий.

За його словами, окупанти Росії найбільше б'ють артилерією якраз таки по Лимано-Куп'янському напрямку. За минулі 24 години ворог здійснив 601 обстріл. Крім того, сталося 6 бойових зіткнень і 11 авіаударів. Однак сили оборони України серйозно контролюють цей напрямок.

"Ми постійно за ворогом стежимо. Ми знаємо його кондиції. Знаємо його наміри і те, що так багато місяців поспіль і цей напрямок, і Бахмутський, вони залишаються, за великим рахунком, у стратегічному баченні без успіхів ворога", - підкреслив Сергій Череватий.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський сказав, що війна триватиме до перемоги України над країною-агресором Росією.

За словами глави держави, Москва повинна капітулювати і вивести всі свої війська із захоплених територій України.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ відразу на декількох ділянках фронту.

Однак Резніков виключив похід української армії на територію окупанта Росії – сили оборони України будуть звільняти тільки свої землі.

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що незважаючи на посилені атаки Росії, Підготовка до контрнаступу ЗСУ йде за планом. Він підкреслив, що сили ППО на 90% спрацювали ефективно проти повітряних атак окупантів.

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