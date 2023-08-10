Маломуж спрогнозував, чи варто побоюватися атак ворогів під Куп'янськом і на Луганщині

Микола Маломуж переконаний, що спроби атак російських окупантів атакувати на Харківщині та Луганську особливих перспектив не мають.

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За словами Миколи Маломужа, для російського диктатора Путіна місто Бахмут має політичне значення. / колаж Главред, фото УНІАН

Спроби російських окупантів наступати на Куп'янському та сусідніх напрямках мають мало перспектив. Про це розповів колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду.

"Що стосується Куп'янська, Лиману, Сватового і Кремінної, то Росія там готує потужні альтернативні удари і вже намагається їх здійснювати. Втім, вона навряд чи задіє Додаткові численні резерви - 100 тисяч осіб, які там є, і так на межі її можливостей, у неї немає можливості підтягнути ще щось. Всі операції росіян на цьому напрямку – це спроба відтягнути сили від Бахмута, де ми реально просуваємося", ‒ сказав він.

За словами Маломужа, для російського диктатора Путіна місто Бахмут має політичне значення.

"Бахмут для Путіна має не стільки військове значення, скільки політичне. Він персонально контролює те, що відбувається на цій ділянці фронту. В інтерв'ю він говорив про те, що отримує звіти щогодини про ситуацію на Сході і півдні, а особливо в Бахмуті. Для нього Бахмут має величезне військово-політичне значення, це важливо для його престижу. Він рік намагався захопити це місто і частково захопив. Втім, зараз ми займаємо позиції на підступах до міста і околицях, особливо південних, а це створює передумови для звільнення Бахмута. Провал такої операції і втрата Бахмута стане ударом по всій "спецоперації Путіна", його великим програшем. Адже це чи не єдиний успіх, якого він досяг, а в разі втрати міста цей успіх буде повністю нейтралізований. Саме тому Путін кидає додаткові сили на Куп'янськ, Лиман, Сватове, Кремінну, Авдіївку, Мар'їнку – він намагається відтягнути і розпорошити наші війська, особливо сили прориву. Він хоче провести таку операцію, щоб ми застрягли в позиційних боях. Саме тому на Куп'янськ підтягнули Кантемирівську танкову дивізію, як кажуть росіяни, "еліту", але і її ми знищуємо. Противнику трохи вдалося просунутися вперед, але ми відбили його спроби наступати і тримаємо його під жорстким контролем на попередній позиції", ‒ сказав він.

Маломуж переконаний, що спроби атак російських окупантів атакувати на Харківщині та Луганську особливих перспектив не мають.

"А всі контрдії росіян на Харківщині, Луганщині та на півдні від Бахмута особливих перспектив не мають. Ми добре тримаємо свої позиції і відбиваємо атаки ворога, і він або не просувається, або просувається максимум на пару кілометрів. Зараз у Росії вже немає ресурсів, щоб просунутися далі", ‒ підсумував Маломуж.

Дивіться на відео інтерв'ю Миколи Маломужа Главреду:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – Український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ВСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив, що контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Ті, хто стверджують, що кожен контрнаступ має бути швидким – помиляються, заявив Міністр оборони України.

військовий аналітик Петро Черник зазначив, що росіянам готують оточення у Бахмуті, ворог має лише два варіанти - окупанти в місті можуть бути знищені або взяті в полон. Російські війська залишаються в Бахмуті, але українські сили контролюють висоти. Ворог близький до оперативного оточення нашими воїнами.

Також повідомлялося про те, що ЗСУ тримають оборону і продовжують просуватися на двох напрямках. У Генштабі ЗСУ зазначили, що через терористичні атаки РФ є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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