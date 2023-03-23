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Війська РФ просунулися на Луганщині і спробують захопити Куп'янськ - розвідка Британії

23 березня 2023, 11:45
Окупанти частково відновили контроль над підступами до Кремінної і просунулися в цьому напрямку в Луганській області, вважають в Міноборони Британії.
Куп'янськ, війська РФ
Куп'янськ – великий логістичний вузол у Харківській області, який хочуть захопити окупанти / Колаж Вікіпедія, Міноборони РФ

Окупаційним військам Росії вдалося досягти певного просування в напрямку Кремінної Луганської області. Вони відновили частковий контроль над підступами до міста. Ймовірно, загарбники спробують взяти Куп'янськ Харківської області, оскільки там розташований великий логістичний вузол. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що війська РФ місцями просунулися на Кремінському напрямку і частково повернули собі контроль над підступами до Кремінної на Луганщині. Бойові дії на ділянці Сватове – Кремінна на півночі регіону починаючи з березня значно посилилися. Схоже, ворог намагається відсунути лінію фронту до річки Оскол.

"Росія частково відновила контроль над безпосередніми підступами до міста Кремінна. Місцями Росія просунулася на кілька кілометрів. Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на Захід від оборонних ліній, які вони підготували вздовж височини, і включити природну перешкоду річки Оскіл", - зазначено в повідомленні.

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Крім того, в британському Міноборони вважають, що російські війська спробують захопити Куп'янськ на Харківщині. Місто важливе для окупантів, оскільки це великий логістичний вузол.

Загалом, ворог на північному сході концентрується на оборонних діях.

"Оперативно наміри Росії на північному сході, ймовірно, залишаються оборонними. Командувачі, ймовірно, побоюються, що це один із секторів, де Україна може спробувати провести великі наступальні операції", - підкреслили в британській розвідці.

Війна Росії проти України

У Білому домі раніше зробили заяву, згідно з якою війська окупантів Росії готують ще один новий наступ на Україну. Ворог може атакувати на декількох напрямках. Як вважають у Вашингтоні, наступні тижні на війні стануть критичними.

У розвідці Міноборони Великобританії повідомляли, що темпи наступу окупантів РФ під Бахмутом знижуються. Але ситуація для сил оборони України залишається складною. Є загроза оточення угруповання ЗСУ на півночі та півдні Бахмута.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни розповіли, що підрозділи РФ перекидають свої сили на різні ділянки фронту. Можливо, окупанти збираються перейти в наступ на нових напрямках. Темпи атак під Бахмутом знижуються, проте ворожі війська нарощують свої сили в напрямку Авдіївки з метою її оточення.

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Наступ Росії:

Купянск Харківська область війська Росії новини Луганської області війна Росії та України
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