Окупанти потужно штурмують оборону ЗСУ і хочуть прорватись до Куп’янська - Сирський

Нещодавно Сирський побував на цьому напрямку та обговорив можливі подальші дії росіян та варіанти дій захисників.

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Сирський розповів про наступ окупантів / колаж: Главред, фото: Телеграм Сирський, Міноборони РФ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські загарбники обрали головним для свого наступу Куп’янський напрямок.

"Мета противника - прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо до Куп’янська. Бойові дії зараз відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки", - зазначив Сирський у коментарі УП.

За його словами, одночасно ворог наступом із району Новоселівське здійснював спробу розсікти угрупування захисників ударом у фланг та оточити частину підрозділів бригади, яка тримає там оборону, але безуспішно.

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"Наші бійці мужньо тримають оборону, відбиваючи всі спроби противника просунутися вперед", - наголосив командувач.

Також Сирський додав, що побувавши на цьому напрямку оборони разом з командирами обговорив можливі подальші дії росіян та варіанти дій захисників.

Як наслідок, були прийняті всі необхідні рішення для "гарантованого стримування противника та створення умов для подальшого його розгрому". Зокрема, йдеться про додаткове посилення військових частин всіма необхідними силами і засобами та боєприпасами.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на півдні, закріплюються на позиціях. Окупаційні війська агресора Росії атакують на Куп'янському та Лиманському напрямках, розповів представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

ЗСУ тримають оборону та продовжують просуватись на двох напрямках. У Генштабі ЗСУ зазначили, що через терористичні атаки РФ є загиблі та поранені серед цивільного населення.

ЗСУ блискавично ліквідували вертоліт окупантів. У Генштабі Збройних сил України повідомили про успішне збиття ворожого вертольоту українськими військовими.

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