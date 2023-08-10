Армія РФ посилила штурми біля Куп’янська і йшла в атаку 4 рази за добу – ЗСУ

На Куп’янському напрямку зараз динамічна ситуація. Загарбники сильніше тиснуть, але системних проривів в обороні українських військ вони не добилися.

https://glavred.net/ukraine/armiya-rf-usilila-shturmy-vozle-kupyanska-i-shla-v-ataku-4-raza-za-sutki-vsu-10492291.html Посилання скопійоване

Армія РФ посилила штурми біля Куп’янська і йшла в атаку 4 рази за добу, каже Череватий/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, armyinform.com.ua

Куп’янський напрямок на Харківщині зараз є одним із найгарячіших на фронті. Російська окупаційна армія посилила наступ на Куп'янському напрямку. Загарбники вже кілька разів намагалися піти у великий наступ, однак не змогли втілити свій план у життя.

Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє "Радіо Свобода". Він зазначив, що попри зусилля російських загарбників, яких вони докладають на згаданому напрямку, окупантам не вдалося здійснити велику стратегічно-наступальну операцію. Він наголосив, що плани ворога були зірвані завдяки грамотній роботі командувачів української армії, штабів, розвідці, правильній побудові оборони, героїзму і мужності українських воїнів.

У той же час Череватий повідомив, що загарбники лише упродовж доби чотири рази намагалися атакувати позиції захисників України в районі Синківки та Іванівки на Куп’янському напрямку Харківської області, а також в районі села Новоселівське на Сватівському напрямку Луганської області.

відео дня

"559 разів різними типами артилерії (ворог – ред.) завдавав удари по наших позиціях, 16 авіанальотів", – зазначив речник Східного угруповання ЗСУ.

Ситуація на Куп’янському напрямку

Череватий також прокоментував слова командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, який раніше розповів, що окремі позиції на Куп’янському напрямку "за ці дні декілька разів переходили із рук в руки". За словами речника Східного угруповання ЗСУ, зараз ситуація на цьому напрямку є динамічною, проте системних проривів російських окупантів не було. Рух окупантів по певних позиція відбувався, але йдеться про десятки-сотні метрів.

Також він додав, що метою наступу окупантів є системно прорвати оборону українських військ, щоб потім взяти захисників України в оточення або змусити тікати. Але загарбникам уже багато тижнів не вдається втілити свій підступний план у життя.

Куп’янський напрямок – основний напрямок наступу окупантів

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що станом на цей час основним напрямком наступу російських загарбників залишається Куп’янський напрямок. Окупанти хочуть прорвати оборону захисників України і вийти безпосередньо до Куп'янська.

Маляр наголошувала, що ворог сформував на Куп'янському напрямку наступальне угруповання і намагається рухатись вперед. Також вона наголошувала, що на цьому напрямку спостерігається висока інтенсивність бойових дій і ворожих обстрілів.

З Куп’янська та околиць оголосили евакуацію

Через загострення ситуації на Куп’янському напрямку місцева влада оголосила про проведення обов’язкової евакуації з деокупованих територій, які наближені до небезпечної зони. Відповідне розпорядження 9 серпня 2023 року підписав ТВО начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, повідомила Куп'янська міська військова адміністрація.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли вперед і знищили сотню окупантів на півдні. На Таврійському напрямку українські артилерійські підрозділи виконали 1545 вогневих завдань.

Генерал армії України Микола Маломуж описав стратегію ЗСУ на півдні. Окупована частина півдня України важливіша для РФ, ніж схід, адже деокупація Запорізької та Херсонської областей стане стратегічною поразкою Росії і кінцем для Путіна, зазначив Маломуж.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти випадково скинули авіабомби на власні підрозділи. Загарбники летіли бомбити правобережжя Херсонської області, але три авіабомби вирішили приземлитися раніше – просто на позиції окупантів.

Читайте також: