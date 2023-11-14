Удар по окупантах на Херсонщині: дрони підірвали будівлю "поліції" РФ

По будівлі російської окупаційної поліції в Горностаївці вдарили одразу два дрони.

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У Горностаївці підірвали будівлю окупаційної поліції РФ / Колаж: Главред, Фото: kakhovka.rayon.in.ua, УНІАН

У захопленій окупантами РФ Горностаївці Херсонської області ударні безпілотники атакували будівлю російської поліції.

У будівлі дислокувалися російські загарбники, повідомляє Telegram-канал Astra.

Зазначається, що по будівлі російської поліції вдарили одразу два дрони. Після того, як будівлю "ОМВД РФ "Горностаївський" на вулиці Торговій було скинуто два боєприпаси, прогриміли вибухи.

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Подробиці удару по будівлі поліції РФ

В результаті атаки було пошкоджено два автомобілі працівників окупаційної "поліції". Також вибухи пошкодили вхід і вікна будівлі.

Як уточнюється в повідомленні, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав в результаті вибухів.

Додамо, що після захоплення селища окупанти РФ розмістили тут свою окупаційну "поліцію", де раніше знаходилося Горностаївське РВ УМВС України в Херсонській області.

Раніше повідомлялося про те, що на Херсонщині ЗСУ точним ударом знищили 30 ворогів. У Херсонській області російським окупантам неабияк дісталося від української армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Херсонщині росіяни в паніці відкрили вогонь по своїх. Безладна Втеча загарбників на півдні в результаті наступу підрозділів ЗСУ не рідко супроводжується панікою і "дружнім вогнем".

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