На Херсонському напрямку РФ змінила командувача: у розвідці Британії повідомили про жорсткі бої

Генерал-полковник Михаїл Теплінський, ймовірно, особисто взяв на себе командування Дніпровським угрупованням російських військ.

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Путін призначив нового командувача на Херсонському напрямку / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: deepstatemap.live

У Міністерстві оборони Британії повідомили, що після того як російський президент Володимир Путін змінив командувача угруповання військ РФ "Дніпро" на Херсонському напрямку, там активізувалися бойові дії.

Як зазначають британські аналітики у новому звіті Міноборони Британії, заступник командувача російськими військами в Україні генерал-полковник Михаїл Теплінський, ймовірно, особисто взяв на себе командування Дніпровським угрупованням російських військ.

"Це угруповання відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним берегом Дніпра. Останніми тижнями в цьому районі активізувалися бойові дії, оскільки українські сили намагаються відновити контроль над східним берегом річки, який контролюють росіяни", - йдеться у повідомленні. відео дня

Відомо, що Теплінський має досвід командування операціями в цьому районі.

"Він був офіцером на місцях, який відповідав за відносно успішне виведення російських військ із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року. Майже напевне відбиття українських атак у районі Дніпра та утримання території в окупованій Херсонській області залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні", - йдеться у огляді.

Зокрема призначення Теплінського також свідчить про посилення тиску на російські сили.

Нагадаємо, що Росія терміново перекидає важку техніку під Херсон, готуються до удару ЗСУ. Українські партизани передали інформацію про пересування ворожої техніки "до відповідних установ для подальших ліквідацій".

Росія намагається знеструмити Херсон та завдає потужних ударів. Внаслідок чергового "прильоту" знову пошкоджено лінії електропередач. Обстріли було здійснено російською армією з лівого берега.

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