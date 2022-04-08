ЗСУ потрібно збільшити міць ударів у 5 разів: експерт назвав терміни закінчення війни в Україні

Тривалість війни в Україні залежатиме від ходу бойових дій / Фото Reuters

Росія воюватиме в Україні стільки, скільки їй дозволить військова обстановка. Тимчасових обмежень для виконання "спеціальної операції", як її називає президент країни-агресора Володимир Путін, немає.

Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив азербайджанський військовий експерт, офіцер з 30-річним досвідом служби і участю в реальних військових конфліктах Агіль Рустамзаде.

За його словами, Росія накопичує ресурси - техніку і людський ресурс, але ознак проведення загальної мобілізації немає.

"У них почався призов, яким вони збираються мобілізувати близько 134 тисяч військовослужбовців - солдатів строкової служби, яким потрібен певний час для того, щоби прийти до стану, в якому вони можуть залучатися до участі в бойових діях. Але разом з цим, з початку війни в Україні російська армія залучила близько 100 тисяч додаткових резервів для участі в бойових діях. Якщо їх тактичний задум полягає в бойових діях на Донбасі, то цих військ може вистачити для того, щоби брати участь", - пояснив військовий експерт.

читайте такожПутін збирає армію з 134,5 тисячі строковиківРустамзаде вважає, що тривалість війни в Україні залежатиме від ходу бойових дій.

"Якщо вони зазнають відчутної шкоди, то війна буде зменшуватися. Україні потрібно збільшити міць ударів в 2,3,5 разів - якщо цього не зробити, наприклад, за два тижні, то російська може активно воювати ще, щонайменше, місяць", - вважає азербайджанський військовий експерт.

читайте такожЩе одна війна Росії проти України неминуча: Арестович назвав терміни нового вторгненняТакож Рустамадзе розповів, як надовго Росії може вистачити ракет для обстрілів українських міст.

"Все залежатиме від темпів нанесення ударів. Росія рідко коли запускає понад 10-20 ракет - і те, що вони їх масово не використовують, говорить про те, що їх не так багато, як хотілося б РФ", - зазначив він.

Ракетний удар по вокзалу в Краматорську

Обстріл вокзалу в Краматорську стався в п'ятницю, 8 квітня. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, удар по мирних жителях був спланованою атакою російських військ, адже вони прекрасно бачили, що били по цивільних.

На трагічну подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що окупанти вдарили ракетою "Точка-У" і зазначив, що на місці вже працюють рятувальники й поліція.

Спочатку повідомлялось, що внаслідок обстрілу російськими окупантами залізничного вокзалу в Краматорську кількість жертв становить 39 осіб, з них четверо – діти.

Пізніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що кількість загиблих у Краматорську збільшилася до 50 осіб, з них п'ятеро – діти.

З 98 поранених, яких доставили до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Дванадцять із них померли у лікарні.

СБУ порушила кримінальне провадження за фактом обстрілу.

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