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ЗСУ завдали удару по "вишках Бойка": карта NASA зафіксувала пожежу на об'єкті атаки

21 червня 2022, 11:58

Так звані "вишки Бойка" знаходяться на схід від острова Зміїний – неподалік від локацій, де потопили російські крейсер "Москва" і буксир "Василь Бех".

Вишки Бойка
Супутник NASA зафіксував пожежу на "вишках Бойка" / Колаж hisutton.com, УНІАН

Супутник американського космічного агентства NASA встановив пожежу на місці, де знаходяться захоплені російськими окупантами у 2014 році бурові платформи для видобутку газу в Чорному морі. Знімок можна розглядати в якості підтвердження удару армії України по "вишках Бойка".

Блогер HI Sutton, який спеціалізується на підводних човнах і системах, опублікував супутниковий фотокадр, на якому зафіксовано пожежу на бурових установках.

читайте такожПоплив вітатися з "Москвою": у Чорному морі затонув російський буксир "Василь Бех""Україна атакувала нафтові платформи, контрольовані Росією", - пише він.

На опублікованій фотографії можна побачити точку від пожежі. На кадрі вона відзначена як одна палаюча платформа, яка знаходиться на північ від платформи Крим 1.

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На супутниковому знімку вказана точка розташування "вишок Бойка", де сталася пожежа / hisutton.com

"Вишки Бойка" знаходяться на схід від острова Зміїний – неподалік від тих локацій, де вже були потоплені російський крейсер "Москва" і буксир військово-морського флоту Росії "Василь Бех".

Довідка

"Вишки Бойка"

Росія під час подій весни 2014 року разом з Кримським півостровом захопила і дві українські бурові платформи в Чорному морі. Всі 8 років окупанти користувалися інфраструктурою для газовидобутку. Крім того, на цих об'єктах росіяни обладнали спостереження над обстановкою на воді за допомогою радіотехнічної розвідки.

Дві бурові вежі – "Петро Годованець" та "Україна" – в публічному просторі називають "вишками Бойка". Їх придбали за часів влади Януковича. Тоді міністром енергетики був Юрій Бойко - один з лідерів ОПЗЖ.

Удар армії України по "вишках Бойка"

Українські війська, 20 червня, ймовірно, завдали ракетного удару по двох бурових установках у Чорному морі - "вишках Бойка". Про це розповів народний депутат Олексій Гончаренко.

"Наші ракетники палили не біля Зміїного, а палили біля "вишок Бойка". Ракетний удар по вишках трохи завадив газовидобутку в українському Чорному морі з боку росіян", - сказав політик.

Самопроголошена "влада" Криму в особі Сергія Аксьонова також заявила, що ЗСУ завдали удару ракетами по "вишках Бойка".

У Міністерстві оборони України та Генеральному штабі не робили заяв щодо можливого удару ЗСУ по захоплених Росією двох бурових установках у Чорному морі.

Дивіться відео ТСН - чому Росія намагається закріпитися на острові Зміїний

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