ЗСУ завдали удару по "вишках Бойка": карта NASA зафіксувала пожежу на об'єкті атаки

Супутник NASA зафіксував пожежу на "вишках Бойка" / Колаж hisutton.com, УНІАН

Супутник американського космічного агентства NASA встановив пожежу на місці, де знаходяться захоплені російськими окупантами у 2014 році бурові платформи для видобутку газу в Чорному морі. Знімок можна розглядати в якості підтвердження удару армії України по "вишках Бойка".

Блогер HI Sutton, який спеціалізується на підводних човнах і системах, опублікував супутниковий фотокадр, на якому зафіксовано пожежу на бурових установках.

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На опублікованій фотографії можна побачити точку від пожежі. На кадрі вона відзначена як одна палаюча платформа, яка знаходиться на північ від платформи Крим 1.

На супутниковому знімку вказана точка розташування "вишок Бойка", де сталася пожежа / hisutton.com

"Вишки Бойка" знаходяться на схід від острова Зміїний – неподалік від тих локацій, де вже були потоплені російський крейсер "Москва" і буксир військово-морського флоту Росії "Василь Бех".

Довідка

"Вишки Бойка"

Росія під час подій весни 2014 року разом з Кримським півостровом захопила і дві українські бурові платформи в Чорному морі. Всі 8 років окупанти користувалися інфраструктурою для газовидобутку. Крім того, на цих об'єктах росіяни обладнали спостереження над обстановкою на воді за допомогою радіотехнічної розвідки.

Дві бурові вежі – "Петро Годованець" та "Україна" – в публічному просторі називають "вишками Бойка". Їх придбали за часів влади Януковича. Тоді міністром енергетики був Юрій Бойко - один з лідерів ОПЗЖ.

Удар армії України по "вишках Бойка"

Українські війська, 20 червня, ймовірно, завдали ракетного удару по двох бурових установках у Чорному морі - "вишках Бойка". Про це розповів народний депутат Олексій Гончаренко.

"Наші ракетники палили не біля Зміїного, а палили біля "вишок Бойка". Ракетний удар по вишках трохи завадив газовидобутку в українському Чорному морі з боку росіян", - сказав політик.

Самопроголошена "влада" Криму в особі Сергія Аксьонова також заявила, що ЗСУ завдали удару ракетами по "вишках Бойка".

У Міністерстві оборони України та Генеральному штабі не робили заяв щодо можливого удару ЗСУ по захоплених Росією двох бурових установках у Чорному морі.

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