ЗСУ вдарили ракетами по "вишках Бойка" у Чорному морі/ УНІАН

Збройні сили України завдали ракетного удару по "вишках Бойка" – двох бурових вежах, якими після незаконного захоплення їх у 2014 році Росія користувалася донині.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Він розповів, що звуки вибухів, які було чутно з Чорного моря вранці 20 червня, доносилися насправді не з острова Зміїний, як усі подумали раніше, а від "вишок Бойка".

"Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля "вишок Бойка". Ракетний удар по вишкам трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному морі зі сторони росіян", – написав Гончаренко.

Удар во вишках підтвердила й окупаційна "влада" Криму. Як розповів так званий "глава уряду Криму" Сергій Аксьонов, на момент ракетної атаки на бурових вежах перебували 12 людей. На цей час знайшли п’ятьох людей, троє із них поранені. Пошуки інших продовжуються.

"Вишки Бойка"

Нагадаємо, Росія захопила дві українські бурові платформи у Чорному морі у 2014 році, разом із окупацією Криму. Окупанти всі ці роки користувалися ними для газовидобування. Також вони їх використовували для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

Йдеться про українські бурові вежі "Петро Годованець" та "Україна". "Вишками Бойко" їх назвали тому, що вони з’явилися за часів, коли на посаді міністра енергетики був Юрій Бойко, який пізніше став одним з лідерів "ОПЗЖ".

Росія після захоплення бурових веж у 2015 році перемістила їх до Голіцинського родовища біля узбережжя окупованого Криму.

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