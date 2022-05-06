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ЗСУ підбили Нептуном російський корабель "Адмірал Макаров" – нардеп

6 травня 2022, 12:21

Зараз на борту підбитого корабля сильна пожежа, а над місцем його розташування почала кружляти ворожа авіація.

ЗСУ підбили Нептуном російський корабель "Адмірал Макаров" – нардеп/ Reuters

Українські військові підбили українським "Нептуном" російський фрегат "Адмірал Макаров". На борту корабля сильна пожежа.

Про це повідомив український нардеп Олексій Гончаренко у Telegram. За його словами, це сталося поблизу Одеси.

"Знову покарав бог моря цих негідників, і ще один російський військовий корабель ще не повністю пішов, куди треба, але отримав достатньо, і, сподіваюся, скоро теж піде, куди треба. Класні новини з Одеси", – сказав Гончаренко.

Як пише видання "Думськая", в акваторії Чорного моря горить російський фрегат. На допомогу йому з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна, а над місцем розташування підбитого корабля кружляє російська авіація.

У виданні зазначають, що пожежа виникла на борту російського фрегата проекту 11356Р типу "Буревісник", який перебуває поблизу острова Зміїний. Зазначається, що інформація про вибух на кораблі з’явилася у соцмережах ще ввечері 5 травня, а сьогодні, 6 травня, з’явилося підтвердження цього інциденту.

Що відомо про фрегат "Адмірал Макаров"

Фрегат "Адмірал Макаров" – це російське військове судно, яке було закладено у лютому 2012-го року на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді. Корабель спустили на воду у вересні 2015-го року. Це третій фрегат проєкту 11356.

Корабель дислокувався у тимчасово окупованому Росією Севастополі і брав участь у вторгненні Росії в Україну. Зокрема, з його борту запускали крилаті ракети "Калібр" по українській території.

Затоплення крейсера "Москва"

Нагадаємо, декілька тижнів тому ЗСУ ліквідували російський корабель "Москва". Пізно ввечері 13 квітня заявилася інформація про пожежу на російському крейсері "Москва", який перебував за понад 40 кілометрів від українського острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю у Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Проте пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

Вартість крейсера "Москва" разом з ремонтом, який закінчився у 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

Крім цього, завдяки знищенню судна Чорноморський флот РФ збіднів на 16 крилатих ракет Калібр.

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