ЗСУ на півдні підірвали ворожі склади з БК і знищили десятки окупантів з технікою

ЗСУ завдали удару по окупантам на півдні / Reuters

Українські захисники на півдні знищили за добу понад 30 російських окупантів, а також ворожий бомбардувальник Су-24М і десятки одиниць російської техніки.

Як розповіли в оперативному командуванні Південь, ворог силами до двох взводів за підтримки двох БМД-2 та танку Т-72 веденням штурмових дій в напрямку з Архангельського на Іванівку намагався покращити своє становище. Успіху не мав, втративши одну БМД-2 і значний відсоток живої сили, відступив.

У свою чергу Авіація ЗСУ завдала за стуки 13 ударів по противнику, в районі Чкалово знищений надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М.

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Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань. У тому числі, по трьох районах зосередження живої сили, озброєння і техніки в Голій Пристані, Дудчанах і Криничанці, по складах боєприпасів в тих же Дудчанах і Садовому, по пункту управління безпілотниками в Комишанах.

Під щільним вогневим контролем перебували Каховський міст і переправа в Дар'ївці. Окупанти не мали жодної можливості ними користуватися.

Підтверджені втрати ворога на Миколаївщині та Херсонщині:

33 військових;

31 одиниця техніки;

11 танків;

5 гаубиць "Мста-Б";

самохідна артустановка "Гвоздика";

13 одиниць автобронетехніки;

2 склади з боєприпасами.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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