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Як Україна звільнятиме Херсон: генерал розповів, що чекає на ЗСУ на південному напрямку

9 вересня 2022, 18:20

Контрнаступальні дії дуже складні в степових умовах, поділився Ігор Романенко.

Херсон, ЗСУ
Генерал розповів, що чекає ЗСУ на південному напрямку / скріншот, УНІАН

Битва за Херсон буде складною - крім високої мотивації українських військовослужбовців, нашою перевагою є використання невдалого розташування противника в природних умовах.

Генерал-лейтенант запасу та екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді зазначив, що це дуже важливо для ЗСУ.

"Враховуючи річки Дніпро та Інгулець, на Правобережному плацдармі на Херсонщині російським військам дуже складно вести навіть оборону, не кажучи вже про наступ. Тому Росія шукає резерви для виконання подібних завдань", - пояснив генерал.

Також Романенко зазначив, що ми концентруємо свої можливості на цьому напрямку, щоб проводити контрнаступальні дії, які дуже складні в степових умовах.

"Так, ми здійснювали контратаки в районі Харкова, під Ізюмом, але проводити операцію на Херсонщині складніше – там великі масштаби, і на це необхідні сили. Ось і йде розмова, яких озброєнь і скільки потрібно ЗСУ для вирішення подібних завдань. В останньому 3-мільярдному транші основну частину передбачалося виділити на боєприпаси, а також трохи артилерії меншого калібру, не 155 мм, але з наступальних озброєнь там нічого немає", - зазначив експерт.

Романенко підкреслив, що ЗСУ потребують засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

"Адже ми бачимо, що ворог робить ракетними обстрілами з нашими містами. Протиракетна оборона - це зброя іншого рівня і якості, ніж протиповітряна. У світі взагалі дуже мало держав, здатних випускати такого роду зброю. Тому з приводу 3-мільярдного траншу йдеться, що він піде на поступові закупівлі зенітно-ракетного комплексу NASAMS. Це сучасний норвезький комплекс, ракети - американські. Але він, в першу чергу, призначений для знищення таких цілей як літаки, вертольоти, крилаті ракети і безпілотні апарати", - зазначив експерт.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Херсона Ігор Романенко
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