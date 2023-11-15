Росіяни потужно обстріляли ТЕС: понад 40 населених пунктів без світла

Російські окупанти обстріляли теплоелектростанцію у Донецькій області.

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Росія обстріляла ТЕС на Донеччині / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pexels.com

У Міністерстві енергетики України повідомили, що країна-агресорка Росія обстріляла теплоелектростанцію на Донеччині. Відомо, що постраждалих через атаку немає.

"Ворог продовжує обстрілювати енергетичні об’єкти. Відбувся обстріл території поблизу ТЕС у Донецькій області", - йдеться в повідомленні Міненерго в Telegram.

В Міненерго зазначили, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

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"Енергетики ведуть огляд можливих пошкоджень. Через бойові дії знеструмлювалися понад 40 населених пунктів. Тривають ремонтні роботи", - додали у відомстві.

Росіяни обстріляли ТЕС / скріншот: t.me/energyofukraine

Відключення світла: що відомо

Нагадаємо, що у Міненерго розповіли про наслідки обстрілів. Внаслідок обстрілу одного з прикордонних районів Сумщини сталося загоряння обладнання підстанції, повідомляють у Міненерго.

У Міненерго розповіли, що відключення світла не плануються у жодному з регіонів України, але є нюанс. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.

У Міністерсті пояснили, коли по країні масово будуть вводити графіки відключення світла. Станом на початок листопада Україні, кажуть у Міненерго, цілком вистачає електроенергії.

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