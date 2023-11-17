Морпіхи взяли кілька плацдармів: ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини

Українські морські піхотинці зуміли провести серію "успішних дій" на лівому березі Дніпра.

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Морпіхи ЗСУ просунулися вперед на Херсонщині / Колаж: Главред, Фото: Facebook / uafmarines

Підрозділи морської піхоти збройних сил України зуміли закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонської області.

Українські захисники захопили вже кілька плацдармів лівобережжя, йдеться в повідомленні в Facebook Морської піхоти України.

Як повідомляють українські морпіхи, вони зуміли провести серію "успішних дій" на лівому березі Дніпра.

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"Завдяки мужності і професіоналізму українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах", — заявили бійці.

Крім того, у морській піхоті також розкрили втрати російських окупантів. Зокрема, знищено з початку проведення операції:

особового складу - 1216 вбитими та 2217 пораненими;

24 танки;

89 артилерійських систем і мінометів;

135 одиниць різної автомобільної техніки;

48 одиниць бойових броньованих машин;

14 плавзасобів;

15 одиниць спеціальної техніки;

4 командні пункти;

29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних;

135 FPV дронів і 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

/ Facebook/uafmarines

Подробиці просування ЗСУ на Лівобережжі

У свою чергу речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила інформацію про просування Збройних сил України на лівому березі Херсонської області.

За її даними, підрозділи ЗСУ просуваються на Лівобережжі і закріплюють успіхи.

"Тобто просування з нашого боку все ж відбувається", - заявила Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ситуація на Херсонщині

Раніше повідомлялося, що ЗСУ проводять масштабні операції на лівому березі Херсонщини. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Збройні Сили України проводять масштабні операції на Лівому березі Херсонської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ході нової атаки окупантів на Херсонщині був зруйновано важливий об'єкт. Російські війська завдали удару по Білозерці на Херсонщині, внаслідок чого постраждали мирні жителі.

Як повідомлялося раніше, в ОВА підтвердили гарні новини з лівого берега Херсонщини. У Херсонській ОВА зазначили, що ЗСУ можуть звільнити важливий населений пункт на Лівобережжі Херсонщини вже Цього місяця.

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