УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Жест доброї волі": в ОВА підтвердили гарні новини з лівого берега Херсонщини

Юрій Берендій
15 листопада 2023, 17:26
В Херсонській ОВА зазначили, що ЗСУ можуть звільнити важливий населений пункт на лівобережжі Херсонщини вже цього місяця.
'Жест доброї волі': в ОВА підтвердили гарні новини з лівого берега Херсонщини
ЗСУ можуть звільнити населений пункт на лівобережжі Дніпра вже цього місяця - ОВА / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, t.me/SerhiyNaiev

Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, прокоментував інформацію із соцмереж про те, що українські військові зруйнували казарму російських окупантів у селі Брилівка на Херсонщині. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Дійсно, там було скупчення окупантів, по якому успішно відпрацювали наші артилеристи. Однак це не єдиний об'єкт, по якому вони успішно відпрацювали минулої доби. Думаю, якщо можна буде розказати про все, вони обов'язково розкажуть. Є дуже гарні новини з лівого берега про те, що там ми потрохи рухаємося, знищуємо окупантів. Думаю, найближчим часом вони зроблять "жест доброї волі" і втечуть", - повідомив Толоконніков.

Він повідомив, що Брилівка - невелике село на лівобережжі Херсонщини, яке було захоплено в перші дні після 24 лютого минулого року.

"Ми сподіваємось найближчим часом його звільнити. Думаю, що навіть в найближчий місяць", - додав він.

Бойові дії на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України, Наталія Гуменюк, підкреслила, що зміна командування військового об'єднання "Дніпро" на лівому березі Херсонської області є важливим сигналом, що в російських військових виникли проблеми.

Рішення вивести війська з лівого берега Дніпра в Херсонській області для окупантів з Російської Федерації є стратегічно вигідним. Такий висновок висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, вказуючи на його виправданість з військового погляду.

Інститут вивчення війни в США повідомив, що Збройні Сили України влаштували наступ на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Цей стрімкий наступ викликав паніку серед російських військових.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ новини Херсона
Реклама

Головне за день

Знищили 90% техніки ворога: масований наступ росіян провалився - офіцер ЗСУ

Знищили 90% техніки ворога: масований наступ росіян провалився - офіцер ЗСУ

18:56 Україна
"Жест доброї волі": в ОВА підтвердили гарні новини з лівого берега Херсонщини

"Жест доброї волі": в ОВА підтвердили гарні новини з лівого берега Херсонщини

17:26 Україна
Від одного виду атак на енергетику Росія майже відмовилась - Укренерго

Від одного виду атак на енергетику Росія майже відмовилась - Укренерго

17:02 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:56

Знищили 90% техніки ворога: масований наступ росіян провалився - офіцер ЗСУ

18:46

Alyona Alyona розповіла про нового бойфренда: як почалася їхня історія коханняВідео

18:36

У Росії українські області обізвали "державами": ганьба Захарової потрапила на камеруВідео

18:33

Будуть хвороби та безгрошів'я: мольфар назвав 3 речі, які не можна робити вдомаВідео

17:57

У Повітряних силах пояснили, чому росіяни годинами ганяють МіГи по небу

Байден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - КуликБайден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - Кулик
17:43

Один із союзників Росії віддаляється від Путіна: шукає інших партнерів з безпеки

17:41

Статус учасника бойових дій: як його отримати та що обов'язково треба знати

17:31

У Telegram можуть впровадити жорсткі заборони: Данілов назвав причини

17:26

"Жест доброї волі": в ОВА підтвердили гарні новини з лівого берега ХерсонщиниВідео

Реклама
17:21

Яку максимальну швидкість може розвинути людина: неймовірні відомості про біг

17:12

Герсак Віталій Анатолійович досьє

17:10

Зустріч лідерів США та Китаю: що чекати УкраїніПогляд

17:07

Штайнмаєр розніс Путіна: нехай навіть не думає, Німеччина не забуде про Україну

17:02

Від одного виду атак на енергетику Росія майже відмовилась - Укренерго

16:54

Чим прибрати цвіль з герметика: кращий засіб, який радять фахівці

16:42

С0, С1 або С2: що означають позначки на яйцях і які краще купувати

16:39

Терміново йдіть до лікаря: що означають збільшені лімфовузли - 5 причинВідео

16:18

СБУ відкрила справу на Фаріон: підозрюють за 4 статтями Кримінального кодексу

16:16

Українським вчителям піднімуть зарплати: на скільки зростуть оклади

16:11

Окупанти уперше визнали існування плацдарму ЗСУ на лівому березі ДніпраВідео

Реклама
16:09

Вдарить 14-градусний мороз: коли Україну буде засипати снігом

15:58

Весела головоломка для найуважніших: треба знайти кішку за 10 секунд

15:52

Як позбутися нічних судом у ногах: про що попереджає організм

15:43

Ірині Білик зробили пропозицію руки та серця на очах у здивованих фанатівВідео

15:28

Росіяни тікають з Нової Каховки: мер міста розповів, кому вдалось втекти першими

15:21

"Не пощастило з хлопчиком": Симоньян знову "залізла в ліжко" до Пугачової

15:17

Арестович назвав українців "дикунами" і заявив про початок "падіння культури"

15:15

"Сюр який!": Кадиров нагородив сина черговим орденом, росіян "порвало"Фото

15:07

Франція видала ордер на арешт друга Путіна і диктатора Сирії - Reuters

14:51

Річ, яка 17 листопада притягне нещастя: прикмети і що не можна робити

14:51

Терміни перевірок пенсіонерів-переселенців хочуть поміняти: що сталося

14:39

"Кільце закривається": росіяни перерізали залізницю, яка веде до Авдіївки - ЗМІ

14:36

Потап у перуці спародіював Настю КаменськихВідео

14:31

"Розправ крила і лети": Леблан та Кокс зворушливо звернулися до покійного ПерріВідео

14:25

У Росії все більше хочуть перемовин з Україною і чекають бідності - опитування

13:41

Росіяни потужно обстріляли ТЕС: понад 40 населених пунктів без світла

13:41

Є загибі та поранені: Росія вдарила 3 ракетами по Запорізькому району - деталі

13:34

"Зеленський живе в реальності м'ясника": Ілон Маск образив президента України

13:34

Мірзоян мало не побився зі зрадниками "Кроликами" на похоронах Ніни Матвієнко

13:28

Стала відома дата прем’єри продовження серіалу "Плут"

Реклама
13:24

Monatik розповів, чому йому Дантес ближче, ніж Кацурін

13:13

Росія ганьбиться з "виборами" Путіна: мер Мелітополя розповів про шоу в окупації

13:10

Окупанти тікають з лівого берега Херсонщини: в ЗСУ повідомили про деталіВідео

13:09

Євробачення-2024: хто переможе за версією букмекерівВідео

12:48

Пентагон таємно збільшив військову допомогу Ізраїлю - Bloomberg

12:34

Творці головоломки кинули виклик усім: як швидко ви знайдете ведмедя?

12:31

З мрією про велике кіно: Мірошниченко розповів про зйомки у серіалі "Коло омани"

12:23

У Раді хочуть посилити правила покупки доларів: хто потрапить під закон

12:19

Китайський гороскоп на завтра 16 листопада: Мавпи - тримайте себе в руках, Собакам - емоції

12:18

"Дуже обурює": Сопонару емоційно звернулася до українців, які втомилися від війни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти