'Жест доброї волі': в ОВА підтвердили гарні новини з лівого берега Херсонщини

В Херсонській ОВА зазначили, що ЗСУ можуть звільнити важливий населений пункт на лівобережжі Херсонщини вже цього місяця.

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ЗСУ можуть звільнити населений пункт на лівобережжі Дніпра вже цього місяця - ОВА / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, t.me/SerhiyNaiev

Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, прокоментував інформацію із соцмереж про те, що українські військові зруйнували казарму російських окупантів у селі Брилівка на Херсонщині. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Дійсно, там було скупчення окупантів, по якому успішно відпрацювали наші артилеристи. Однак це не єдиний об'єкт, по якому вони успішно відпрацювали минулої доби. Думаю, якщо можна буде розказати про все, вони обов'язково розкажуть. Є дуже гарні новини з лівого берега про те, що там ми потрохи рухаємося, знищуємо окупантів. Думаю, найближчим часом вони зроблять "жест доброї волі" і втечуть", - повідомив Толоконніков.

Він повідомив, що Брилівка - невелике село на лівобережжі Херсонщини, яке було захоплено в перші дні після 24 лютого минулого року.

"Ми сподіваємось найближчим часом його звільнити. Думаю, що навіть в найближчий місяць", - додав він.

Бойові дії на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України, Наталія Гуменюк, підкреслила, що зміна командування військового об'єднання "Дніпро" на лівому березі Херсонської області є важливим сигналом, що в російських військових виникли проблеми.

Рішення вивести війська з лівого берега Дніпра в Херсонській області для окупантів з Російської Федерації є стратегічно вигідним. Такий висновок висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, вказуючи на його виправданість з військового погляду.

Інститут вивчення війни в США повідомив, що Збройні Сили України влаштували наступ на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Цей стрімкий наступ викликав паніку серед російських військових.

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