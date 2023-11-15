Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Селидовому на Донеччині: є жертви

У ніч проти 15 листопада Росія вдарила по багатоповерхівці у м. Селидове Покровського району на Донеччині. Відомо про одну жертву. Під завалами може залишається щонайменше ще одна особа.
За даними рятувальників ДСНС, в результаті атаки відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку. Врятовано 5 осіб, серед них - дитина.
"На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу. Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина", - йдеться у повідомленні.
У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що за попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт із зенітно-ракетного комплексу С-300.
"Внаслідок влучання снарядів по одній з вулиць зазнала контузії місцева мешканка 50 років. Її з гіпертонічним кризом у стані середньої тяжкості доставлено до медичного закладу", - додали у прокуратурі.
Росіяни поцілили у багатоквартирний житловий будинок, у якому перебували люди.
"Там від обвалу частини будівлі отримали тілесні ушкодження 82-річна жінка та чоловік 56 років. З-під завалів дістали тіло його 85-річної матері. Наразі на місці працюють рятувальники, прокурори та правоохоронці. Під завалами будинків можуть перебувати люди", - додали правоохоронці.
Пошкоджено або вщент зруйновано 20 приватних домоволодінь, 6 багатоповерхівок, автомобіль й господарську споруду. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Дивіться відео про те, як РФ вдарила по Селидовому:
Нагадаємо, що вночі окупанти вдарили по Україні "Іскандером" та "Шахедами". Балістичну ракету випустили з району Джанкоя, керована авіаційна ракета Х-35 - з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.
Росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту Дніпра. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про "прильоти" в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту.
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