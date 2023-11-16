Нова атака окупантів на Херсонщині: зруйновано важливий об'єкт, є жертви

Російські війська завдали удару по Білозерці на Херсонщині, внаслідок чого постраждали мирні жителі.

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Окупанти атакували Білозерку / Коллаж: Главред, фото: Telegram / Олександр Прокудін

В четвер, 16 листопада, окупаційні війська Росії вчинили масовану атаку на село Білозерка Херсонської області. Наслідки цих ударів описав глава місцевої обласної військової адміністрації, Олександр Прокудін.

Внаслідок атаки загинула одна людина. Рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка із-під завалів будинку.

Ще четверо осіб отримали поранення. Це троє жінок віком 28, 56 та 34 роки, а також 62-річний чоловік. Всі постраждалі були терміново доставлені до лікарні.

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Внаслідок атаки також були пошкоджені житлові будинки, автотранспорт, адмінбудівлю та продуктовий магазин. Прокудін також сказав, що ударом окупанти знищили об'єкт критичної інфраструктури, тому електропостачання у Білозерці та прилеглих селах немає.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло в оселі місцевих жителів", - заявив Прокудін.

Під керівництвом Олешківської окружної прокуратури слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Ситуація на Херсонщині

Нагадаємо, Гуменюк стверджує, що ЗСУ відкинули російські війська на 3-8 кілометрів від лівого берега. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ здійснюють масштабні операції на лівому березі Херсонської області. Крім того, українські військові наносять атаки біля Пойми та Піщанівки.

Також Гуменюк, керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України, повідомила, що російські війська зазнають труднощів у підтримці своїх позицій. Окупанти розглядають можливості для евакуації до безпечних зон. ЗСУ уразили штаб, великі військові з'єднання противника та успішно ліквідували високопосадовців Російської армії.

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