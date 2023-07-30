ЗСУ потужно вдарили на півдні: "перемололи" дві роти окупантів РФ разом з технікою

На Таврійському напрямку українські військові рухаються вперед, повідомив командувач Силами оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.
При цьому втрати ворога за добу склали більше двох рот убитими і пораненими. Про це він написав у Telegram-каналі у неділю.
"На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони рухаються вперед. За останню добу втрати ворога вбитими і пораненими склали більше двох рот. Знищено 20 одиниць військової техніки противника", — підкреслив він.
Серед знищеної ворожої техніки:
- 2 танки;
- 6 ББМ;
- БПЛА "Орлан-10";
- 3 артилерійські системи;
- міномет;
- малогабаритна переносна радіолокаційна станція "Соболятник";
- автомобільна техніка.
Крім цього, було знищено 2 склади боєприпасів окупантів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти пішли на штурм у Мар'їнці. У районі Мар'їнки Донецької області російські окупанти посилили штурмові дії, заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
Раніше в ВСУ оцінили удари дронів по центру Москви. Після атаки безпілотників на Москву говорити про спокій в РФ вже не доводиться, підкреслив Юрій Ігнат.
Нагадаємо, ЗСУ просунулися вперед на двох напрямках і вийшли на нові рубежі. Підрозділи Збройних сил України провели успішні наступальні дії в районі Старомайорського Донецької області.
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