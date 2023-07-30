ЗСУ потужно вдарили на півдні: "перемололи" дві роти окупантів РФ разом з технікою

Сили оборони рухаються вперед на Таврійському напрямку, розповів Олександр Тарнавський.

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У ЗСУ є успіхи на півдні / Колаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

На Таврійському напрямку українські військові рухаються вперед, повідомив командувач Силами оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

При цьому втрати ворога за добу склали більше двох рот убитими і пораненими. Про це він написав у Telegram-каналі у неділю.

"На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони рухаються вперед. За останню добу втрати ворога вбитими і пораненими склали більше двох рот. Знищено 20 одиниць військової техніки противника", — підкреслив він.

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Серед знищеної ворожої техніки:

2 танки;

6 ББМ;

БПЛА "Орлан-10";

3 артилерійські системи;

міномет;

малогабаритна переносна радіолокаційна станція "Соболятник";

автомобільна техніка.

Крім цього, було знищено 2 склади боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти пішли на штурм у Мар'їнці. У районі Мар'їнки Донецької області російські окупанти посилили штурмові дії, заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Раніше в ВСУ оцінили удари дронів по центру Москви. Після атаки безпілотників на Москву говорити про спокій в РФ вже не доводиться, підкреслив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися вперед на двох напрямках і вийшли на нові рубежі. Підрозділи Збройних сил України провели успішні наступальні дії в районі Старомайорського Донецької області.

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