ЗСУ будуть бити артою до ПБК: Кисельов розкрив сценарій звільнення Криму

Війна прийде до Криму в повному обсязі, впевнений Євген Кисельов.

https://glavred.net/ukraine/vsu-budut-bit-do-yubk-kiselev-raskryl-scenariy-osvobozhdeniya-kryma-10489003.html Посилання скопійоване

Євген Кисельов спрогнозував сценарій звільнення Криму / 14 ОМБр Романа Великого, УНІАН

Повернення захопленого РФ Криму буде довгим і складним процесом з поєднанням військових і дипломатичних зусиль, який може розтягнутися на роки, заявив журналіст, телеведучий і політичний аналітик Євген Кисельов.

"Навіть якщо в Криму почнуться бої, там все одно залишаться мирні громадяни, з якими доведеться мати справу. Якщо росіяни звідти підуть, потрібно буде відновлювати спочатку військову адміністрацію, потім цивільне управління. Але до цього ще справа дійде нескоро", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

При цьому експерт спрогнозував ймовірний розвиток подій, коли війна прийде до Криму в повному обсязі.

"Коли збройні сили України вийдуть хоча б до адміністративних кордонів Криму, звідки сучасними засобами (а я думаю, на той час ЗСУ отримають і далекобійні ракети, горезвісні ATACMS з дальністю 150-300 км), Крим буде прострілюватися повністю, аж до південного берега", — упевнений він.

У той же час журналіст не виключив, що протягом нинішньої осені, або до весни майбутнього року українські Збройні сили переріжуть сухопутний коридор, що зв'язує територію Ростовської області з Кримом.

"Або цього коридору не буде, або він буде перебувати під щільним артилерійським і ракетним вогнем Збройних сил України, щоб припинити будь-які поставки в Крим. Досить просто вийти на відстань прямого пострілу, на відстань дальності української гаубичної артилерії і систем ракетного залпового вогню – і все, цей коридор перестане працювати", — зазначив він.

Кисельов додав, що після виходу ЗСУ до північних кримських перешийків, вже з позиції сили можуть початися переговори про умови евакуації російських військ з півострова і, можливо, поступової, поетапної передачі півострова під юрисдикцію України.

Хто такий Євген Кисельов Євген Олексійович Кісєльов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) — російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - чат з Євгеном Кисельовим в Главреді:

Раніше Тарас Загородній оцінив сценарій поразок Росії. Україна після виходу на берег Азовського моря отримати можливість завдавати ударів по окупантах країни-агресора Росії в Криму, вважає він.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко раніше сказав, що ЗСУ Крим звільнять швидше, ніж Донецьку і Луганську області. За його словами, Донбас важче звільняти, тому що він географічно знаходиться ближче до території агресора Росії.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась вважає, що українські війська Мелітополь звільнять у 2023-му, до Криму - у 2024-му році.

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Інші новини: