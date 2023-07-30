Окупанти пішли на штурм у Мар'їнці: у ЗСУ розповіли про "гарячу точку фронту"

В районі Мар'їнки Донецької області російські окупанти посилили штурмові дії, заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, йдеться про штурмові загони "Шторм Z" із застосуванням бронегруп.
"Особливо в напрямку Олександрівка-Мар'їнка. Безумовно, це найгарячіша точка фронту", – зазначив представник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.
При цьому окупанти посилили контратаки на Донеччині в районі нещодавно звільненого села Старомайорське та розташованого через неподалік села Урожайне.
Шершень додав, що в іншу гарячу точку – населений пункт Роботине, прибуло підкріплення з окупованого Маріуполя.
Контрнаступ ЗСУ
Раніше в ЗСУ показали, як визволяли Старомайорське. У Збройних силах України опублікували кадри звільнення населеного пункту Старомайорське Донецької області.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли в контрнаступ на Донбасі. Сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив Валерій Шершень.
Нагадаємо, ЗСУ просунулися вперед на двох напрямках і вийшли на нові рубежі. Підрозділи Збройних сил України провели успішні наступальні дії в районі Старомайорського Донецької області.
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