Окупанти пішли на штурм у Мар'їнці: у ЗСУ розповіли про "гарячу точку фронту"

Росіяни посилили контратаки на Донеччині в районі нещодавно звільненого Старомайорського.

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Бійці ЗСУ відбивають контратаки російських окупантів / Колаж: Главред, Фото: 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, 14 ОМБр Романа Великого

В районі Мар'їнки Донецької області російські окупанти посилили штурмові дії, заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, йдеться про штурмові загони "Шторм Z" із застосуванням бронегруп.

"Особливо в напрямку Олександрівка-Мар'їнка. Безумовно, це найгарячіша точка фронту", – зазначив представник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

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При цьому окупанти посилили контратаки на Донеччині в районі нещодавно звільненого села Старомайорське та розташованого через неподалік села Урожайне.

Шершень додав, що в іншу гарячу точку – населений пункт Роботине, прибуло підкріплення з окупованого Маріуполя.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше в ЗСУ показали, як визволяли Старомайорське. У Збройних силах України опублікували кадри звільнення населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли в контрнаступ на Донбасі. Сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив Валерій Шершень.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися вперед на двох напрямках і вийшли на нові рубежі. Підрозділи Збройних сил України провели успішні наступальні дії в районі Старомайорського Донецької області.

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