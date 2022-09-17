ЗСУ майстерно розгромили бази росіян у чотирьох областях: які втрати у ворога

ЗСУ завдали ударів по базах окупантів у чотирьох областях / скріншот Telegram-канал Залужного, УНІАН

ЗСУ завдали численних ударів по росіянам в окупації та розповіли про втрати ворога в живій силі, повідомляє ГУР МО України в Telegram.

"У районі населених пунктів Кам'янка, Гуляйполе, Пологи та Кінські Роздори - до 80 поранених, знищено до 5 одиниць військової техніки", - розповіли військові.

Також відомо про знищення 15 "кадирівців", які прибули до Василівки для проведення так званої "фільтрації".

"В окупованому Перевальську Луганської області після влучання 6 ракет відзначені великі втрати в підрозділах кафіров. Тіла кількома вантажними "Уралами" відвозили до моргу в лікарні Алчевська", - заявили в ГУР.

Було завдано удару й по складу продовольства окупантів в окупованому Докучаєвську, створеному на території ремонтно-механічного центру. В окупованому селі Садок (Херсонська область) вдалося знищити 4 РСЗВ "Град" окупантів.

"На складі №2 ТОВ "Алкоресурс" на території Херсонського бавовняного комбінату, де розміщувався особовий склад і техніка окупантів, зафіксовано 4 потужні вибухи", - заявили військові.

Також відомо про загибель близько 180 росіян, тіла яких трьома рефрижераторами вивозять за межі міста. Ще кілька десятків доставлені до медичних закладів Херсона в критичному стані.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше розповіла, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила й Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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