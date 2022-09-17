"Залужний - талановитий мужик": у Соловйова визнали майстерність головкома ЗСУ

У пропагандистів РФ почалося прозріння, після невдач окупантів в Україні.
У студії російського пропагандистського ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" кінорежисер і українофоб Карен Шахназаров похвалив Валерія Залужного.
Генеральний директор кіноконцерну "Мосфільм" в захваті від комбінацій, які придумує Головнокомандувач ЗСУ.
"Ну, треба визнати, що Залужний - талановитий воєначальник. Ну, це треба визнати! Необов'язково навіть стратегом бути, щоб бачити, що взагалі він талановитий мужик, в сенсі військової справи він цікаві комбінації придумує. То треба це визнати!",- заявив Шахназаров.
Нагадаємо, раніше глава Генштабу Валерій Залужний у спільній колонці з генерал-лейтенантом Михайлом Забродським завив, що для того, щоб побороти агресію РФ - одного звільнення Криму недостатньо. Він озвучив завдання для ЗСУ на 2023 рік.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, не буде тривати роками, але і швидкої перемоги теж не слід чекати. Він додав, що Україна повинна зробити так, щоб у Росії не було ніякого бажання атакувати нашу державу знову.
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