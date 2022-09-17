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Один удар по будівлі - 180 окупантів нема: У Генштабі розповіли про успішну операцію ЗСУ в Херсоні

17 вересня 2022, 19:45

Офіцери Генштабу ЗСУ заявили, що одним ударом по будівлі вдалося знищити понад 180 російських окупантів - у тимчасово захопленому Херсоні.

Херсон, Херсонська область
У Генштабі розповіли про успішну операцію ЗСУ в Херсоні / GeneralStaff.ua, цензор. Ні

Українські офіцери зуміли підтвердити знищення 180 Російський окупантів після удару, який ЗСУ завдали по будівлі фірми "Алкосервіс" у тимчасово окупованому Херсоні. Удар був нанесений тиждень тому. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ

"Удар був нанесений 10 вересня по будівлі ТОВ "Алкосервіс", де розміщувався особовий склад і військова техніка противника", ‒ йдеться в заяві Генштабу.

Офіцери заявили, що таким чином вдалося знищити понад 180 російських окупантів у Херсоні. За їх словами, підрозділи окупантів з Росгвардії і ФСБ п'ять діб розбирали завали і діставали тіла загиблих ‒ намагаючись приховати втрати від громадськості.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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