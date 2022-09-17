ЗСУ ліквідували російського десантника, який казав, що йде "захищати мирне небо РФ"

ЗСУ ліквідували російського десантника / Колаж фото Іраклі Комахідзе, Радіо Свобода, Reuters

Українські військові ліквідували російського десантника Василя Дубину, який до повномасштабного вторгнення працював у міліції. Про це повідомляє розслідувач Іраклі Комахідзе.

34-річний єфрейтор десантно-штурмових військ був родом з села Арзгір Ставропольського краю РФ. Там він закінчив школу та пішов в армію. Після цього він пропрацював у міліції 12 років.

Російські пропагандисти кажуть, що він "не шукав легких шляхів", тому вирішив піти на війну проти України, щоб "захистити мирне небо РФ".

"Ще один Дубина – провінційний російський мент вирішив проміняти офіцерські погони МВС на форму DVD / ДВД (раніше було відоме як ВДВ) із личком єфрейтора і помер", - написав Іраклі Комахідзе.

У російського окупанта залишилася дружина "Ксенія Лис" та 3-річна донька.

ЗСУ ліквідували російського десантника / Іраклі Комахідзе

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.

Крім того, в Україні ліквідовано 28-річного Максима Плеханова із Саратовської області. Окупант служив у Росгвардії. Плеханова поховали 5 вересня в місті Вольськ Саратовської області.

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