34-річний Джамбулат Заураєв вирушив на війну в Україну добровольцем.

Ліквідований кадировець / t.me/OSINTGeorgia

В Запорізькій області ВСУ ліквідували сина представника Рамзана Кадирова в Ханти-Мансійському АТ.

34-річного Джамбулата Заураєва, який вирушив на війну в Україну в якості добровольця у складі "Тік-ток" військ, ліквідували в Запорізькій області. Поховали його в Чечні 3 січня, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе .

"Джамбулат був сином Абубакара Заураєва - представника глави Чеченської республіки Рамзана Дон-дон Кадирова в Ханти-Мансійському АТ", - йдеться в повідомленні.

Ліквідований кадировець / t.me/OSINTGeorgia

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони України вдарили по місцю розташування російських окупантів у Херсонській області. Точний удар було завдано в районі населеного пункту Дніпряни. У будівлі на момент удару перебували до 500 російських загарбників. В результаті окупанти вивозили звідти загиблих загарбників вантажівками, а багатьох поранених відвезли в найближчий госпіталь.

Крім того, бійці Збройних сил України знищили 529 окупантів РФ, які були відправлені на передову з села Валуй Бєлгородської області. Родичі окупантів, які перебувають у східній частині України, вже знають про катастрофічні втрати.

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