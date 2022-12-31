Завдав величезних збитків Міноборони РФ: ЗСУ успішно ліквідували російського командира

У 2015 році Гаджибалаєв завдав величезних збитків російському Міноборони, за що відсидів чотири роки у колонії.

ЗСУ успішно ліквідували російського командира Марата Гаджибалаєва / Анатолій Штефан ("Штірліц")

Збройні сили України продовжують успішно ліквідовувати російських загарбників, які прийшли на нашу землю. Так, нещодавно було "демілітаризовано" чергового російського командира.

Як повідомляє офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан ("Штірліц"), українські захисники знищили командира мотострілецької бригади, полковника Марата Гаджибалаєва.

За даними російських ЗМІ, у 2015 році Гаджибалаєв завдав величезних збитків російському Міноборони, за що відсидів чотири роки у колонії. Так, росіянин здійснив низку посадових злочинів. Зокрема, він підписав фіктивні товарні накладні.

Окрім того, російський загарбник отримав хабар від підлеглого у розмірі 80 тисяч рублів. Внаслідок чого Міністерству оборони РФ було завдано збитків у розмірі 1,6 млн рублів.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практично на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

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