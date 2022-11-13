ЗСУ вдарили по будівлі, де було до 500 окупантів: росіяни вивозили загиблих вантажівками – Генштаб

Українські військові вдарили по місцю розташування ворога, де було 500 окупантів/ 93-я ОМБр Холодний Яр, Радіо Свобода

Сили оборони України вдарили по місцю розташування російських окупантів у Херсонській області.

Точний удар був нанесений у районі населеного пункту Дніпряни. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок неділі, 13 листопада.

У будівлі на момент удару перебували до 500 російських загарбників. У результаті окупанти вивозили звідти загиблих загарбників вантажівками, а багатьох поранених відвезли у найближчий госпіталь.

"За його (удару – ред.) результатами до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У найближчий шпиталь доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померло ще 16 осіб", – повідомили у Генштабі.

Зазначається, що остаточна інформація щодо втрат окупантів уточнюється.

Звільнення Херсона

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що через втрату Росією Херсона у Кремлі наростає ідеологічний розкол. Провійськові діячі все більше налаштовані проти російського диктатора Володимира Путіна, це тягне за собою зменшення довіри до російського президента з боку його прихильників.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес назвав втечу окупаційних військ з Херсона "ще одним стратегічним провалом Росії". Він зазначив, що Кремль не досяг своїх цілей, а натомість отримав міжнародну ізоляцію та приниження.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, які неприємні сюрпризи можуть чекати українські війська в Херсоні. Головними неприємними сюрпризами для ЗСУ будуть величезні заміновані окупантами міські простори.

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