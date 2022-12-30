ЗСУ ліквідували в районі Донецька величезну групу окупантів

Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди.

Війна в Україні / Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що окупанти продовжують ведення наступальних дій на Лиманському і Бахмутському і намагаються поліпшити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках.

У вечірньому зведенні Генштабі зазначили, що українські воїни за добу ліквідували 690 військовослужбовців РФ.

"Всього за добу російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких - по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував 8 БПЛА Шахед-136, всі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначили в Генштабі.

Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди.

"На 29 грудня поточного року лікарня в Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями. В районі міста Донецьк було поранено і знищено до 10 озброєних окупантів. Крім того, знищено 2 одиниці військової техніки, а ще 3 - пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Наша авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, протягом цієї доби, збито ворожий розвідувальний БПЛА типу "Орлан-10".

Нагадаємо, що Збройні Сили України проводять операції на території країни-агресора Росії. Для цього використовуються різні засоби.

Такі операції складні і вимагають ретельної підготовки. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Також повідомлялося, що Росія готується до нового наступу на Україну, що може статися в найближчі місяці. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Експерти ISW наводять ряд факторів, які можуть свідчити про плани Кремля щодо чергового масштабного вторгнення в Україну в 2023 році.

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