'Бійня' під Сватовим: ЗСУ ліквідували понад 500 окупантів з одного села у РФ

ЗСУ знищують окупантів на Донбасі / 10-та гірничо-штурмова бригада

Бійці Збройних сил України знищили 529 окупантів РФ, які були відправлені на передову з села Валуй Бєлгородської області

За даними "ІС", родичі окупантів, які перебувають у східній частині України, вже знають про катастрофічні втрати.

Зазначається, що дружина військовослужбовця РФ повідомила, що на Сватівському напрямку Луганської області загинуло 529 мобілізованих, при цьому всі вони були відправлені на передову з села Валуй Бєлгородської області.

На всі обурення родичів влада відповіла тільки тим, що пообіцяли, що "прокуратура розбереться", а до цього про цей інцидент не хочуть говорити навіть на місцевому телебаченні.

Просування ЗСУ на Донбасі

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай 4 жовтня сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте українські військові відбиваються.

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