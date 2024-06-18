У Вовчанську йдуть бої за кожну вулицю: в ОВА розкрили важку ситуацію на Харківщині

На Харківщині ситуація залишається напруженою, росіяни підтягуть резерви з інших напрямків, розповів Олег Синєгубов.

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Куп'янський напрямок залишається пріоритетним для РФ / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада

У Вовчанську на Харківщині цілодобово тривають вуличні бої, ситуація напружена. ЗСУ стабілізували лінію фронту по річці Вовча. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю "Укрінформу".

"Цілодобово точаться вуличні бої. Наші воїни сконцентровані на максимальному знищенні ворожої живої сили та військової техніки. Намагаються покращити і своє тактичне положення. Бої йдуть за кожну вулицю, за кожен будинок", - розповів він.

За його словами, окупанти продовжуєють штурмувати позиції ЗСУ на Харківщині по всій лінії зіткнення, але Куп’янський напрямок залишається для росіян пріоритетним. На Харківському напрямку лінія фронту стабілізована, подальше просування ворога вглиб не допущено.

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"Але ситуація залишається напруженою і складною. Тому що війська РФ, розуміючи, що потрібно й далі тиснути, попри неуспіх, вимушені підтягувати резерви – з Сумського напрямку і з Куп'янського навіть. Ще перевіряємо інформацію, що є й підрозділи, перекинуті з Херсонського напрямку", - зазначив Синєгубов.

Начальник ОВА додав, що в районі Липців ЗСУ намагаються покращити своє тактичне положення. Росіяни продовжують нищити цивільну інфраструктуру, переправи через річку Оскіл, щоб максимально ускладнити життя цивільних людей. Також Синєгубов зауважив, що ворогу не вдалося просунутися на Куп'янщині.

"Там просування наразі немає, ми його не фіксуємо. Можливо, збільшення сірої зони, територій, на яких ведуться активні бойові дії, тому що ворог підтягує і туди резерви. Куп'янський напрямок, напевно, для ворога зараз навіть пріоритетніший, ніж на півночі, тому що там для нього все стало зрозуміло. І коли це стало зрозуміло – що просування немає, то й Путін заявив, буцімто Харків і не був ціллю цієї нової фази агресії. Ситуація на Куп’янському напрямку вкрай напружена. Однак вона повністю під контролем наших Збройних Сил", - запевнив він.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Наступ РФ - ситуація на Харківщині

Як повідомляв Главред, незважаючи на напружену ситуацію та постійні штурми, ЗСУ проводять успішні контратаки на Харківщині. Українським військовим вдалося покращити тактичне положення і просунутися в районі села Глибоке, на північ від Харкова. Водночасс ЗСУ вдалося перебити логістичні шляхи окупантів, зокрема в Липцях де ворог вже не може застосовувати бронетехніку.

Також президент Зеленський наголосив, що наступ Росії на Харківщині став черговою помилкою для Путіна завдяки мужності українських захисників. Він підкреслив важливість можливості застосування західної зброї на території РФ, що відкриває нові перспективи для України і має значний вплив на безпеку регіону.

Крім цього, військові Третьої штурмової бригади повідомили, що росіяни підготували угруповання до 10 тисяч осіб для наступу на кордони Луганської області. Військові стверджують, що окупанти наступають танковими полками, залучили артилерію та додаткові загони приватних військових компаній.

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