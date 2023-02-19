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Успішний контрнаступ ЗСУ: американський генерал назвав умови і терміни

19 лютого 2023, 03:40
У поєднанні з великими втратами і посиленням санкцій продовження війни має стати неприйнятним для РФ, вважає Девід Петреус.
ЗСУ, війна, українські військові
Українські військові на фронті / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Влітку 2023 року ЗСУ можуть перерізати сухопутний коридор до Криму, що може стати переломним моментом у війні, заявив екс-командувача центральним командуванням США Девід Петреус.

"Для успіху буде потрібно успішна загальновійськова війна - взаємодоповнюючий підхід, при якому кілька видів бойових одиниць підтримують один одного", - підкреслив він в ході Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє CNN.

Американський генерал вважає, що це може дозволити почати ізоляцію Криму і поділ сил окупантів РФ.

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"І тоді, якщо зруйнувати міст через Керченську протоку, то дійсно росіян ізолюють", — пояснив він.

Воєначальник з США впевнений в тому, що такий сценарій може спрацювати в поєднанні зі зброєю великої дальності для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Він також упевнений в тому, що в поєднанні з великими втратами і посиленням санкцій продовження війни має стати неприйнятним для РФ.

"Думаю їм (ЗСУ, - ред.) вдасться домогтися такого загальновійськового ефекту, якого не домоглися росіяни", — додав Петреус.

Хто такий Девід Петреус

Девід Петреус - американський генерал, командувач центральним командуванням США (2008-2010). Був командувачем багатонаціональними силами в Іраку з лютого 2007 по вересень 2008 року. З липня 2010 року по липень 2011 року командувач силами США і НАТО в Афганістані. З вересня 2011 року по 9 листопада 2012 року обіймав посаду директора ЦРУ, пише Вікіпедія.

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

Читайте більше:

Петреус війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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