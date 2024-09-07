У Путіна запустили новий небезпечний крок проти України: в ISW розкрили деталі

Агресор Росія намагається наростити свої військові можливості, а Захід все ще не дозволяє Україні наносити удари іноземною зброєю по території ворога.

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Доки у Байдена не дозволяють бити по Росії ATACMS, Кремль купує далекобійні ракети у своїх "партнерів" - ISW / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Білий дім

Росія активно працює над тим, щоб наростити свої військові можливості для далекобійних ударів по Україні. Кремль дедалі активніше закуповує балістичні ракети в Ірану і Північної Кореї, а також нарощує виробництво вітчизняного озброєння. А Захід, як і раніше, не дозволяє ЗСУ бити по російських окупантах углиб їхньої території. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW навели заяви глави Пентагону про те, що жодна зброя не змінить правила гри у війні для України. Також, на його думку, цьому не посприяє і зняття ембарго на удари західною зброєю по РФ.

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"Остін має рацію, що жодна окрема система зброї не змінить перебіг війни, але його коментарі ігнорують те, як системи озброєння та супутні правила ведення зброї справді впливають на український потенціал, і що зміни в потенціалі можуть змінити перебіг воєн. Військова допомога Заходу залишається "вирішальною" для здатності України захищатися, і заява Остіна ігнорує вимоги України щодо нанесення ударів на великі відстані, необхідні для зриву російських тилових зон", - стверджують аналітики.

Понад 85% військових об'єктів РФ у зоні досяжності ATACMS

Примітно, аналітики ISW раніше вказували, що щонайменше 209 із 245 військових об'єктів Росії перебувають у зоні дії американських ATACMS. РСЗВ HIMARS, якими можна бити по російській державі, туди не дістають.

Крім того, зазначають фахівці, Остін говорив, що в України є свої ракети, щоб уражати цілі в Росії на дальності, навіть більшій за радіус Storm Shadow. Але він у своїй заяві не врахував, що таких ракет у ЗСУ мало, а атакують ворожі об'єкти переважно безпілотники, які не завдають такої шкоди, як ракети.

"Україна почала виробляти й успішно розміщувати високоточну зброю великої дальності з корисним навантаженням, подібним до західних ракет великої дальності, але поки що бракує такої кількості систем вітчизняного виробництва, щоб серйозно загрожувати російським військовим об'єктам у Росії в масштабі", - сказали аналітики.

Загалом, американські фахівці додали, що наразі Україна має обмежені можливості в плані далекобійних ударів по Росії. І Захід штучно пригнічує потенціал українських військ працювати на великій відстані.

"ISW детально оцінила, що удари на великі відстані по російських військових об'єктах у Росії погіршать здатність Росії використовувати сховище в РФ для наступальних операцій в Україні та створять значний оперативний тиск на розгортання російської протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби (РЕБ), матеріально-технічного забезпечення, командування і контролю (C2) та засобів військової підтримки", - наголошується в Інституті вивчення війни.

Коротко про ATACMS / Інфографіка: Главред

Удари України по Росії - головні новини на тему:

Російські окупанти в травні провели повторне вторгнення на північ Харківської області. Після цього США дозволили Силам оборони України бити своєю зброєю по росіянах у прикордонні. Утім, удари ракетами ATACMS у глибину території РФ залишилися під забороною.

Позиція Штатів щодо питання ударів углиб Росії залежить від ситуації на полі бою, сказав конгресмен від демократів Джиммі Панета. За його словами, потрібно працювати над тим, щоб росіяни не могли завдавати ударів по Україні зі своєї території.

Наприкінці серпня стало відомо, що Україна оголосила про передачу Байдену цілей для атак території РФ ракетами ATACMS. До Вашингтона приїжджала делегація з Києва на перемовини. Але поки що сторонам не вдалося домовитися про вирішення питання.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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