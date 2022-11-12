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ЗСУ йдуть вперед: на Луганщині звільнено 11 населених пунктів

12 листопада 2022, 17:12

Окупанти стягують резерви, техніку та будують захисні споруди.

Сергій Гайдай, Донбас, Луганська область
ЗСУ звільняють Луганську область / ОПУ, Telegram Сергій Гайдай

Просування підрозділів Сил оборони України в Луганської області не таке стрімке, як в інших областях, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Це пов'язано з серйозною оборонною підготовкою окупантів, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Просування Збройних сил України не таке стрімке, як десь в інших областях. На жаль, встигли досить потужно підготуватися російські окупаційні війська. Вони постійно стягують резерви, техніку, будують захисні споруди та все навколо мінують", — розповів глава Луганської ОВА.

За словами Гайдая, поки що в області деокуповано 11 населених пунктів, в основному - це невеликі села.

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

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Сергій Гайдай новини Луганської області війна Росії та України
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