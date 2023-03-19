"Демонстрація безсилля": В'ятрович оцінив ймовірність перевороту в РФ після звільнення Криму

Експерт переконаний, що звільнення Криму від російських окупантів стане найбільшим ударом для Путіна.

Звільнення Криму стане серйозним ударом для РФ / Колаж Главред, соцмережі

Українські військові готуються до потужного наступу і планують повернути незаконно окупований Крим. Це стане для російського диктатора Володимира Путіна "серйозним ударом". Про це під час чату на Главреді розповів історик, нардеп України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Втрата будь-якої території, яка була завойована Путіним, для нього самого стане серйозним ударом. Бігборди в Херсоні з написом "назавжди з Росією" зараз виглядають як насмішка над амбіціями Путіна і демонструють всьому світу його абсолютне безсилля. Звичайно, втрата Криму особливо яскраво продемонструє це безсилля", - сказав В'ятрович.

Але це не означає, що після повернення Криму в РФ почнуться протести проти влади.

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"З одного боку, так. Ми були свідками того, як поразки на фронтах російсько-японської війни спричинили революцію 1905 року, коли поразки на фронтах Першої світової війни спричинили революцію 1917 року. Але, по-моєму, більший потенціал - не у росіян, а у поневолених народів Росії. Можливо, саме вони скористаються слабкістю російської держави, щоб нагадати про свою суб'єктність і силу", - додав В'ятрович.

Хто такий Володимир В’ятрович Володимир В’ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання. Був очільником Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректор Архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Звільнення Криму

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що окупаційні війська РФ уже перейшли до оборони. Вони активно будують укріплення та риють окопи на окупованих територіях України, зокрема й у Криму. Це хороший знак, який вказує на те, що навіть загарбники вірять у контрнаступ українських військ.

У Центрі національного опору повідомляли, що в окупованому Росією Криму серед колаборантів і осіб, які незаконно перебралися на півострів в 2014 році, ростуть панічні настрої. Посилилася військова мобілізація і роздача повісток на вулицях. Російський бізнес готується до евакуації. Київ закликає місцевих жителів повідомляти про пересування ворожих військ і військової техніки.

Капітан 1-го рангу запасу Військово-морських сил, колишній заступник начальника штабу ВМСУ Андрій Риженко зазначав, що сили оборони України можуть піти в контрнаступ у травні. Найбільш перспективний напрямок для удару – південь країни. Руйнування так званого сухопутного коридору окупантів Росії призведе до серйозного порушення їхнього забезпечення в Криму. У загарбників залишиться тільки Кримський міст, який теж вразливий.

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