В ОК Південь анонсували нову "бавовну" в Криму після вибухів у Джанкої

Зараз російські окупанти не можуть використовувати вузлову транспортну розв'язку в Джанкої. "Бавовна" в Криму ймовірно знову повториться.

Наталія Гуменюк прокоментувала вибухи в Джанкої 20 березня / pixabay.com, скрін

Потужні вибухи у тимчасово окупованому Джанкої в Криму призвели до пошкодження вузлової залізничної станції. На даний момент російські окупанти не можуть використовувати цю транспортну розв'язку. Про це розповіла керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, "бавовна" в Джанкої не остання, а є одним з елементів плану, що передує активним діям.

"Атака по вузловій станції - це один з елементів нашого плану, який передує тим самим активним діям, яких всі дуже чекають, тому що виснаження логістики ворога і в деяких напрямках навіть її припинення - це запорука вдалих дій на потім", - заявила спікер ОК "Південь" в ефірі Радіо Свобода.

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Вона додала, що окупанти в паніці після вибухів в Джанкої, на сьогоднішній день у них немає адекватного розв‘язання проблеми, що виникла. Це підтверджує зокрема і активний виїзд окупантів з Криму по автодорожніх і залізничних коліях.

Водночас окупанти намагатимуться якомога швидше відновити вузлову залізничну станцію в Джанкої, щоб продовжити перекидати через неї особовий склад і озброєння на материкову частину України.

"Посилення підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними", – запевнила Гуменюк.

Вибухи в Джанкої

Увечері 20 березня в Джанкої чули кілька вибухів. Там безпілотники атакували залізницю - один зі шляхів постачання армії РФ. Також вибухи зафіксували поблизу військового аеродрому.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що під час вибухів у Джанкої були знищені російські крилаті ракети "Калібр НК".

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив Російські крилаті ракети Калібр НК під час їхнього транспортування залізницею... Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації", - йшлося у повідомленні ГУР.

У розвідці додали, що Калібр НК - ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї - понад 2,5 тисячі кілометрів по наземних цілях, і понад 375 кілометрів по морських.

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