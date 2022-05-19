"В України буде 2-3 години, щоб зайняти Крим": Умеров назвав єдину умову повернення півострова

Умеров назвав єдину умову повернення півострова/ Reuters, УНІАН

Повернення Україні окупованого росіянами Криму напряму залежатиме від того, наскільки швидко ослабне Росія.

При цьому бойовими діями це не вдасться зробити. Україні варто дочекатися моменту, коли РФ почне руйнуватися як держава. І тоді в короткий проміжок часу, поки в Кремлі будуть зайняті своїми проблемами і випустять Крим з поля зору, українським військовим може вдатися його зайняти. Таку думку висловив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Ільмі Умеров в інтерв’ю Укрінформу.

"Війною нам Крим повернути не вдасться, але Україна повинна мати готовність номер один, мати достатньо військ, щоб упродовж 2-3 годин зайняти всю територію Криму. Це знадобиться, коли росія почне руйнуватися. Тоді буде мало часу, можливо, один або три дні, а може, кілька годин, коли з-під уваги центру зникне Крим, бо в москві будуть проблеми. І в цей момент Україна має встигнути зайти до Криму", – каже Умеров.

Після цього потрібно буде, щоб на півострові одразу запрацювала військова адміністрація і був встановлений комендантський режим.

"А потім років 15-20 – жодних виборів, населення треба очистити, аби залишилися лише ті, хто визнає Україну. А решта нехай скористається мостом (Керченський міст – ред.)", – зазначив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

За словами Умерова, Керченський міст не можна руйнувати, щоб по ньому могли виїхати в Росію усі, хто захоче, за винятком тих, у кого руки в крові – їх потрібно віддати під суд.

"Гадаю, повернення Криму безпосередньо залежить від того, наскільки глибоко і сильно ослабне рф і наскільки швидко вона програватиме. Крим можна буде повернути тільки в тому разі, якщо росія перестане існувати в нинішньому вигляді", – наголосив заступник голови Меджлісу.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не піде на поступки щодо приналежності Криму і Донбасу в обмін на припинення вогню або закінчення військових дій. Він наголосив, що питання щодо зупинки війни потрібно ставити Москві, а не Києву.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає "автономію" для Донбасу, яку пропонує Росія, захоплюючи території і вбиваючи людей.

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