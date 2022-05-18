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Загроза оточення і "коридор" до Криму: названо напрямок головного удару РФ

18 травня 2022, 17:22

Ворог намагається встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей.

війська Росії
Російські окупанти в Україні / Reuters

Основною метою російських окупантів залишається спроба оточення і розгрому угруповання Об'єднаних сил в районах Лисичанська і Сєвєродонецька, заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Як підкреслив він в ході брифінгу, ворог намагається встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей, а також забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованої АР Крим, повідомляє Укрінформ.

"На Слов'янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над селом Довгеньке за 15 км на південь від Ізюма. На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Основна мета - оточення підрозділів ОС у районах Лисичанська та Сєвєродонецька. А на Бахмутському напрямку для розвитку наступальних дій противник прагне форсувати Сіверський Донець в районі Серебрянки в 5 км на північ від Сіверська", - зазначив представник Міністерства оборони України.

Втім, за словами Мотузяника, на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу наші захисники відбили 12 ворожих атак, знищили 3 танки, 3 артилерійські системи, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 7 автомобілів противника.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 27 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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