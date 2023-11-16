ЗСУ домоглися територіальних успіхів на південь від Бахмута: в ISW розкрили деталі

Геолокаційні кадри показують, що українські військові незначно просунулися на південний схід від Торецька.

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Російські війська, ймовірно, готуються розпочати нові штурми, посиливши артилерійський вогонь навколо Бахмута / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України

Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку та просунулися на південний схід від Торецька. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

15 листопада окупаційні війська РФ продовжували наступ уздовж північного і південного флангів Бахмута. Російський "воєнкор" стверджував, що невизначені підрозділи ВДВ РФ намагаються відновити втрачені позиції в невизначеному районі на південь від Берховського водосховища.

Російські військові блогери стверджували, що російські та українські війська ведуть активні бої за контроль над ключовими висотами поблизу Кліщіївки. Вони стверджують, що українські сили утримують висоти на захід від населеного пункту.

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Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили всі російські штурми біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Речник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська, ймовірно, готуються розпочати нові штурми, посиливши артилерійський вогонь навколо Бахмута.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжують атакувати південний фланг Бахмута.

Карти боїв в Донецькій області / Фото : understandingwar.org

15 листопада українські війська здійснили локалізовані атаки на південь від Бахмута та підтвердили територіальні здобутки. Геолокаційні кадри показують, що українські сили незначно просунулися на південний схід від Торецька (23 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід від Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки) і Первомайського, а також поблизу Авдіївки, Північного, Тоненького і Водяного.

Російські джерела стверджують, що 15 листопада українські війська контратакували на Авдіївському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що українські війська зберігають контроль над Авдіївським коксохімічним заводом.

Російські війська 15 листопада продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька, але не змогли досягти жодного підтвердженого просування.

Український Генштаб повідомив про невдалі атаки росіян поблизу Мар'їнки та поблизу Новомихайлівки.

Ситуація на фронті - останні новини

Російські сили збільшили свою активність на Бахмутському напрямку, насичуючи регіон великою кількістю військових і боєприпасів. Про це повідомив Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж".

14 листопада прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Олександр Бородін заявив, що на Бахмутському напрямку ворог на даний момент сконцентрував штурмові дії в районі Кліщіївки та Андріївки, успіхів противник не має.

Начальник служби зв'язків з громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Арсеній Прилипка заявив, що для ворога важливо взяти Вугледар (Волноваський район Донецької області), оскільки це панівна висота. У місті на сьогоднішній день залишаються до сотні цивільних осіб.

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