Ситуація загострилась: ворог почав штурм на стратегічному напрямку - офіцер ЗСУ

Ворог продовжує наступ в районі Бахмуту. Офіцер ЗСУ повідомив про обстановку на цьому напрямку бойових дій.

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Ворог почав штурм на стратегічному напрямку - офіцер ЗСУ / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Російські сили збільшили свою активність на Бахмутському напрямку, насичуючи регіон більшою кількістю військових і боєприпасів. Про це повідомив Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж", в в ефірі "Апостроф TV".

За його словами, ситуація на Бахмутському напрямку стала значно напруженішою за останній місяць, і російські сили стали активнішими, що виявляється у збільшенні чисельності військових та обсягів боєприпасів.

Незважаючи на це, завдяки добре організованим діям українських військових вдається ефективно відбивати атаки, завдаючи великих втрат противнику і утримуючи контроль над територією від лінії розмежування.

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"Контрбатарейна боротьба – це один з пріоритетів, тому що на жаль ворог зберігає досі перевагу в кількості боєприпасів, гармат, мінометів, всіх вогневих засобів. Коли ворог починає завдавати ударів, навіть хаотично, треба якомога швидко його знаходити і вчасно давати відсіч", - резюмував військовий.

Бойові дії в районі Бахмуту

Нагадаємо. як раніше повідомляв Главред, в районі Бахмуту противник значно збільшив своє угрупування окупаційних сил.

Речник Сухопутних військ Володимир Фітьо повідомив, що російські окупанти перейшли в наступ на Бахмутському напрямку. Ворог більше не в обороні на цьому напрямку.

Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков повідомив, що в напрямку Хромового відбуваються гойдалки - деякі позиції переходять із рук в руки.

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