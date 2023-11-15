Знищили 90% техніки ворога: масований наступ росіян провалився - офіцер ЗСУ

Офіцер ЗСУ повідомив, чому противник намагався захопити Вугледар та яка його стратегічна ціль на цьому напрямку.

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Ситуація стабілізувалась - в ЗСУ повідомили про провал наступу РФ на Вугледар / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Генштаб ЗСУ

Начальник служби зв'язків з громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка повідомив, що під Вугледаром Сили оборони успішно вивели з ладу 90% техніки противника.Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наразі ситуація стабілізувалась, але тиждень тому ворог намагався формувати наші позиції. Противнику не вдалося цього зробити. Ми знищили близько 90% техніки ворога, якою він намагався штурмувати Вугледар, і залишили окупантів ні з чим", - зауважив Приліпка.

Він також додав, що окупанти систематично атакують Вугледар і прифронтові населені пункти з важкої артилерії та авіації, адже Вугледар є стратегічно важливою висотою, яку ворог вважає ключовою.

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Військовослужбовець зазначає, що найбльшу тривогу в окупантів викликає те, що Вугледар знаходять недалеко від Волновахи, яка є великим траспортним вузлом для російської армії.

"Якщо противник візьме цю висоту, то йому буде легше просуватися далі, а нам буде важче. Тому що далі йде низина, а в низині тримати оборону вкрай важко й нелогічно. Тому що за даних обставин це може стати кісткою в горлі окупантів. Вугледар - це фортеця, яку потрібно тримати, що власне ми й робимо", - наголосив Приліпка.

Бойові дії на Вугледарському напрямку

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що ворог намагався здійснити наступ під Вугледаром. Сили оборони України успішно призупинили противника та завдали йому значних втрат як у живій силі, так і техніці.

Також, 2 листопада черговий наступ російських окупаційних військ в районі Вугледару закінчився провалом. В ЗСУ повідомили про ураження десятків одиниць техніки противника.

Бойові дії біля Великої Новосілки, що на заході від Вугледара, після успіхів ЗСУ у липні, стали менш напруженими. Однак, за висновками британської розвідки, ймовірность відступу російських військ надто мала.

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